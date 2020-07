POST N. 53 – #andràtuttobene, di Antonio Di Giulio Cesare

Divulgando in rete il Valore della CURA dei “Beni ambientali locali”, invito tutti alla massima prudenza finché dura l’emergenza CORONAVIRUS.

Anguillara Sabazia (RM) – Italy – Tempo di “raccolta” (19 – 20 )

È proseguita nei giorni 3 e 15 luglio 2020 la “Campagna” volontaria di raccolta e di smaltimento – negli appositi contenitori verdi – dei pezzetti di vetro presenti a ridosso della battigia delle acque del Lago nel tratto di spiaggia lungo via Reginaldo Belloni dalla foce del Fosso della Cannella – detto anche “De’ ‘O Rubiano” – a “Il Pizzo” (circa 700 metri) e ritorno.

Nel 2020 le precedenti raccolte sono avvenute nei mesi di febbraio, marzo, maggio e nei giorni 1 – 2 – 19 – 20 – 27 giugno.

Le Campagne del 2018 e 2019 ne hanno consentito l’avvio al riciclaggio di oltre 300 Kg.

Con l’occasione è stato possibile rimuovere anche altri tipi di rifiuti, quali plastica, alluminio, carta, … , e avviare anch’essi agli appositi contenitori.

PS : Ex Servizio igienico (Bagno pubblico) in via Reginaldo Belloni, alla foce del Fosso della Cannella.

Non tutto è stato possibile bonificare e salvaguardare.

Purtroppo la magia dei luoghi incantati, svanisce per l’opera incivile e incurante di qualcuno e anche di chi non esercita – o non è nelle condizioni di poter esercitare – la necessaria funzione di controllo.

Il 15 luglio 2020 era nelle stesse condizioni mostrate il 1° luglio u.s.

Antonio Di Giulio Cesare 16 luglio 2020

