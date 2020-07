Fase 2, per molti non è mai iniziata. Una lettera di Assunta Pais, mensa/bar Enea Casaccia

Fase 2, per molti non è mai iniziata.

Secondo la mia esperienza è stata una vera e propria via crucis e immagino anche per tanti altri lavoratori come me.

Sono una dipendente e rsa di una delle tante mense/bar che esistono all’interno di strutture pubbliche e non sul nostro territorio nazionale. Ho affrontato/vissuto una condizione per certi versi drammatica. Questa emergenza gestita in questo modo, con lo smart working, è a mio parere una follia.

Con l’INPS è impossibile comunicare, avere appuntamenti non ne parliamo proprio. Insomma non si riesce ad avere nessun tipo di risposte! La pratica fis di aprile (la nostra cassa integrazione) è stata autorizzata solo ora e siamo in attesa del pagamento.

Questa condizione ti fa entrare in un tunnel dal quale non sai più come riuscire. Nel frattempo ti trovi senza lavoro, in attesa di risposte che non arrivano, il tutto senza alcun tipo di confronto, di dialogo.

Siamo diventati invisibili, sospesi tra paure e timori!

Questo è quello che è uscito anche dagli interventi delle colleghe alla manifestazione delle mense a Montecitorio a Roma, lo scorso 24 giugno.

Senza risposte e certezze incombe la fragilità e un sentimento di sfiducia. Ma il mio timore più grande, spero infondato, è sul futuro prossimo. Come verrà utilizzato lo smart working? Perché se non si regolerà in maniera oculata tenendo conto che potrebbe diventare uno strumento molto rischioso per tutto l’indotto avrà un violento/forte impatto sociale economico che metterà a rischio molti posti di lavoro.

AssuntaPais rsa uiltucs mensa/bar enea casaccia