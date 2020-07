ORIOLO UN BORGO ALL’APERTO – ESTATE 2020

All’interno di una stagione diversa e complicata per il contesto emergenziale che ancora non permette di avere certezze e che ha determinato la cancellazione delle feste e delle manifestazioni classiche di ogni periodo estivo, la comunità di Oriolo si è organizzata per poter vivere i propri spazi in sicurezza senza rinunciare alla cultura, alla musica, al teatro e al divertimento.

Dopo la pedonalizzazione delle piazze, un comitato aperto coordinato dall’Amministrazione e dalla Pro Loco, a cui hanno partecipato la Parrocchia, associazioni, attività e semplici cittadini, è riuscito a realizzare un calendario ampio e vario, con numerose proposte pensate sia per la cittadinanza sia per i turisti, e declinate anche per offrire momenti di divertimento ai più piccoli, che ha preso nome “Oriolo un borgo all’aperto”. Il tutto nella più completa sicurezza, poiché la gran parte degli eventi si svolgeranno nei luoghi più ampi disponibili, e cioè in Villa Altieri e in Piazza Umberto I seduti, con sanificazioni regolari delle sedie e la supervisione della Protezione Civile al fine di contingentare laddove fosse necessario l’afflusso.

Ogni martedì, torna il cinema sotto le stelle, con proiezioni di qualità realizzate all’interno della cornice naturalistica di Villa Altieri. Il 19, il 24 e il 31 luglio, il 1°, il 7, l’8, il 22 e il 28 agosto sono le date degli appuntamenti musicali, tutti di altissima qualità, con il gran finale con la Fire Dixie & Lady Laura. Il teatro diffuso coordinato dall’Associazione 20Chiavi Teatro propone spettacoli dal vivo per tutto il mese di agosto il 2, il 6, il 13, il 21 e il 29. Passeggiate ricreative curate dalla Pro Loco con il supporto del CAI sono in programma il 18 e il 26 luglio e il 2, il 12, il 22 e il 30 agosto, ogni volta con una meta diversa e con momenti ricreativi con convenzionali. Non poteva mancare il progetto Oriolo Città che Legge: con l’associazione Parole a KM0 saranno ospitati per presentare i loro lavori e riflettere sulla contemporaneità autori originali come Emiliano Sbaraglia il 24 luglio, Vanessa Roghi il 31 luglio, Carola Susani il 7 agosto e Maria Grazia Calandrone il 22 agosto, per poi concludere con Marco Valentini il 29 agosto, oltre a un laboratorio di scrittura di sé promosso dalla Consulta delle Politiche Culturali e supervisionato dal biografo Francesco Mancuso.

Per i più piccoli, Il Giratempo e Oriolo Giovani realizzeranno diversi pomeriggi di intrattenimento, e in più ci saranno i laboratori organizzati sempre da Parole a KM0 al Parco del Convento.

Inoltre, il 14 agosto le Donne in Rosa, il 16 il raduno delle bici da cantina, e ancora il gran finale il 5 settembre con l’edizione estiva di Camomilla e il 6 settembre con la giornata one shot del Pellicano Festival Fantasy.

Un’estate semplice, sostenibile, rispettosa, e adatta a tutti i gusti, per ritrovarsi insieme dopo i mesi appena trascorsi.

Tutte le info con il calendario completo e numeri e mail di contatto sono sul

sito ufficiale al link https://comune.orioloromano.vt.it/eventi/236729/estate-oriolese-2020

e sulla pagina facebook e instagram del Comune