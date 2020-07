Dissesto del territorio, cambiamenti climatici, previsioni meteo – di Claudio Cappabianca

Purtroppo con cadenza periodica e frequenza maggiore subiamo ingenti perdite di vite umane e danni all’ambiente derivanti da fenomeni naturali: piogge, venti, sismi.

Volendo fare un’analisi non sensazionalistica ma basata su criteri scientifici e possibilmente obiettivi, è necessario fissare dei punti chiave:

il termine bomba d’acqua andrebbe eliminato dal linguaggio comune visto che è solo la brutta traduzione dall’inglese cloudburst (esplosione di nuvola) indicante una precipitazione di pioggia tra i 30 e i 50 mm/ora a seconda della fonte; già questa incertezza della misura rende opinabile il dato. Se vogliamo attenerci alla descrizione ufficiale dei meteorologi, dovremmo attenerci alla seguente ripartizione: pioviggine < 1 mm/ora; pioggia debole 1÷2 mm/h pioggia leggera 2÷4 mm/h pioggia moderata 4÷6 mm/h pioggia forte > 6 mm/h rovescio > 10 mm/h nubifragio > 30 mm/h

un’altra domanda che è spesso posta dal cittadino è se la frequenza di questi fenomeni estremi sia aumentata, ebbene sì la relazione con l’aumento della temperatura dei mari, dell’antropizzazione, dell’inquinamento sono accertata su basi scientifiche.

Le previsioni meteo si chiamano previsioni in quanto hanno un’indice di propabilità e sono soggette a numerosi fattori: il territorio italiano di per sé è molto complesso avendo mari, laghi, colline, montagne ed è influenzabile da perturbazioni provenienti da tutti i quadranti. Anche l’avanzamento della perturbazione con i moderni radar meteo non sono in grado di prevedere per tempo fenomeni velocissimi e le quantità di acqua che si riverseranno.

Se non vogliamo credere a punizioni divine o alla fatalità, dovremmo dare ascolto alla comunità di geologi e istituti statali che da anni gridano allo scandalo di urbanizzazioni folli e scriteriate, che si avvalgono di condoni e non rispetto anche delle nozioni più elementari del rispetto della natura. Abbiamo costruito, e per questo subiamo anche le reprimende non solo economiche dall’Europa per eccessivo consumo del territorio. Dati ISPRA (Ist. Superiore per la Ricerca e Protezione dell’Ambiente) indica come anche in anni di crisi edilizia sono andati persi 24 m2 per ogni ettaro e Roma tristemente è in testa a questa graduatoria, nonostante la diminuzione della popolazione.

Abbiamo costruito anche sul greto di torrenti, fiumi a volte anche intombandoli e cementando le rive, il chè ha velocizzato il decorso dell’acqua, e soprattutto non facendo alcuna manutenzione dei fossi e dei canali.

Le disgrazie di Genova e ultima di Palermo ne sono l’esempio lampante. Sarebbe anche necessario mettere ordine sulle competenze dei singoli organi: Protezione Civile, Regioni, Comuni, Autorità di Bacini regionali, etc, etc.

In conclusione, poiché il clima sta modificandosi rapidamente e il nostro paese è molto fragile, basta connettersi al sito dell’ISPRA per leggere rapporti e relazioni inerenti, dobbiamo agire nei confronti dei responsabili locali sollecitandoli a prendere misure adeguate, ma è anche essenziale che ciascuno di noi contribuisca a non disperdere nell’ambiente rifiuti e soprattutto a rispettare le norme.

Claudio Cappabianca