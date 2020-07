E’ possibile leggere l’articolo completo (al link in fondo)

Un problema di salute che interessa un gran numero di donne sono i difetti del pavimento pelvico come il prolasso genitale e l’incontinenza urinaria.

Quest’ultima è la perdita involontaria di urine che può presentarsi in seguito ad uno sforzo fisico come un colpo di tosse, uno starnuto, una risata o il sollevamento di un peso e comunque in tutte quelle situazioni in cui vi è un aumento della pressione all’interno dell’addome.

Un’altra condizione correlabile all’incontinenza urinaria è l’improvvisa ed impellente voglia di urinare con, a volte, incapacità nel raggiungere i servizi igienici.

Definiamo quindi la prima condizione come incontinenza da sforzo o da stress e la seconda come incontinenza urinaria da urgenza. La combinazione di entrambe comporta l’incontinenza urinaria mista.

Queste problematiche sono molto frequenti nelle donne con un aumento della prevalenza con l’avanzare dell’età.

L’insorgenza dell’incontinenza urinaria da sforzo (o stress) può verificarsi a seguito della debolezza del muscolo interno alle pareti dell’uretra, con perdita della sua funzione di sfintere, oppure al prolasso o discesa dell’uretra stessa.

L’incontinenza urinaria da urgenza, invece, è dovuta all’iperattività del muscolo detrusore della vescica la cui attivazione normalmente si dovrebbe ottenere solo durante la minzione ma che invece, in modo incoordinato e incontrollato, agisce durante la fase di riempimento vescicale.

La perdita di urina, come detto, può verificarsi con diversi gradi di severità come la perdita di poche e sporadiche gocce fino a raggiungere la sensazione di “sentirsi bagnata” con forti disagi sociali e conseguente peggioramento della qualità della vita delle pazienti.

Il prolasso, oltre che l’uretra come detto, può interessare anche altri organi contenuti all’interno della pelvi femminile come quello della parete anteriore della vagina con prolasso della vescica, prolasso della parete vaginale posteriore e quindi discesa del retto o il prolasso dell’utero o della cupola (apice) vaginale in quelle paziente sottoposte in precedenza ad isterectomia (rimozione dell’utero).

Tali patologie sono causate da un difetto del pavimento pelvico che è una struttura costituita da muscoli, legamenti e fasce che supportano, sospendono e chiudono in basso la pelvi femminile contenendo gli organi sopra esposti al suo interno.

Ai difetti anatomici tipici del prolasso possono essere associati disturbi funzionali come appunto l’incontinenza urinaria o il suo inverso come la ritenzione dell’urina, disordini defecatori, disfunzioni sessuali oltre che il rischio di ricorrere a infezioni urinarie ricorrenti come la cistite.

