Roma, incendio al mercato di Vigna Clara

Tre banchi sono stati completamente distrutti dalle fiamme e uno gravemente danneggiato: ipotesi di dolo

È stato un passante – poco dopo le 16 – a far scattare l’allarme per l’incendio divampato tra i banchi del mercato rionale di piazza Luigi Diodati, nel quartiere Fleming a Roma nord. Le fiamme hanno distrutto 3 banchi e un quarto è stato seriamente danneggiato: il mercato era chiuso, nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Gli agenti della polizia Municipale del XV gruppo Cassia hanno invece chiuso la strada per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Sono ora in corso le indagini per accertare le cause dell’incendio. Nelle prossime ore verrà eseguita la prima perizia tecnica: «Le fiamme sono partite da uno dei banchi – confermano gli agenti – ma non è stata ancora individuata la causa del rogo.

Il mercato – sottolineano – è su strada e facilmente accessibile dunque non possiamo escludere l’origine dolosa». Un’ipotesi al momento e tutta da verificare. Al momento non sono stati trovati inneschi o materiale incendiario: «Solo i periti potranno chiarire le cause – concludono – in serata procederanno con gli accertamenti sui quadri elettrici. Ancora non è stato escluso che possa esserci stato un cortocircuito».

Con la chiusura della strada, durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, si sono registrati rallentamenti e disagi in tutto il quadrante, tra via Monterosi e via Tuscia

