Tra le tante problematiche che ci ha consegnato l’esperienza #Covid19 una delle più difficili e controverse è la questione scolastica. Una serie di incertezze che si uniscono ai problemi già ampiamente non risolti nel territorio del #MunicipioXV.

Per questo oggi ho presentato una interrogazione, che sarà discussa domani in apertura del Consiglio, per sapere se a distanza più di 18 mesi sono state realizzate le indagini conoscitive per le scuole di #CaseeCampi alla Giustiniana e #Periello a Cesano e per avere notizie di ipotetici progetti per le scuole di #ViaMengotti e #ViaSilla dove sembrerebbe si stiano realizzando dei progetti mai approvati in Consiglio, mentre le strutture avrebbero bisogno di ben altri interventi.

La mancanza di attenzione sulla quotidianità purtroppo in tempi di crisi aumenta drammaticamente la gravità dei problemi. Cerchiamo di dare il nostro contributo affinchè questo tema non peggiori in questo periodo post emergenza.