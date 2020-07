Coronavirus nel mondo, record di casi in Florida: più di 15 mila in 24 ore. La Catalogna ordina il lockdown per 8 comuni

Sono oltre 12.580.000 i positivi al coronavirus diagnosticati in tutto il mondo.

La pandemia ha causato almeno 561.551 morti dalla sua apparizione a fine dicembre, secondo un bilancio Afp. Gli Stati Uniti restano il Paese più toccato al mondo per numero di casi (3.242.073) e di decessi (134.729) e sabato hanno registrato un nuovo record di contagi (66.528). Seguono il Brasile con 70.398 morti, il Regno Unito con 44.798, l’Italia con 34.945 e il Messico con 34.191.

Florida, oltre 15 mila casi in 24 ore: record Usa

Record di casi di coronavirus in Florida. Lo Stato ha riportato il più alto numero di contagi in tutto il Paese. Secondo le statistiche del Dipartimento della salute, 15.299 persone sono risultate positive nelle ultime 24 ore, per un totale di 269.811 casi. La California deteneva il precedente record di casi in un giorno con 11.694 contagi, quattro giorni fa, mentre New York ne aveva segnalati 11.571, lo scorso 15 aprile. I dati arrivano alla fine di una triste settimana da record in Florida, con 514 vittime. Nella giornata di oggi sono stati segnalati altri 45 decessi. Per tutto il mese di maggio e fino a giugno, lo stato ha fatto ripartire gran parte dell’economia con alcune restrizioni. I test sono aumentati, ma la percentuale di persone positive è aumentata in modo ancora più drammatico. Un mese fa, meno del 5% dei test risultava positivo in media giornaliera, mentre la scorsa settimana, ha superato il 19%.

Catalogna, lockdown in 8 comuni

Il governo della Catalogna ha ordinato il lockdown in otto comuni, tra cui la città di Lleida, nella regione di Segrià, a causa dell’aumento dei casi di coronavirus nella zona. Gli altri comuni sono Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, La Granja d’Escarp, Massalcoreig e Torres de Segre. “La popolazione deve restare a casa tranne che per lavorare” e per altre necessità come andare in banca, comprare cibo o prendersi cura di una persona malata, ha riferito il ministro della Salute della regione, Alba Vergés, in una conferenza stampa con quello degli Interni, Miquel Buch. Lo riferisce il quotidiano La Vanguardia. Nelle ultime ore, in Catalogna, sono stati registrati 816 nuovi casi di coronavirus, 190 di questi sono stati rintracciati nella zona di Lleida

Oms: nuovo record giornaliero di contagi

Nuovo record di casi di coronavirus nelle ultime 24 ore nel mondo: l’Organizzazione mondiale della sanità ha registrato un totale di 230.370 contagi, con l’ultimo primato risalente a due giorni fa, quando i casi in 24 ore erano stati 228.102. L’aumento più rilevante dei casi è stato registrato ancora negli Stati Uniti, in Brasile, India e Sudafrica. Secondo l’ultimo conteggio aggiornato dell’Oms, in tutto il mondo i casi sono 12.552.765, mentre le vittime sono 561.617.

Trump con la mascherina

Donald Trump ha usato per la prima volta in pubblico una mascherina contro il coronavirus, durante una visita a un ospedale militare a Bethesda, Maryland, a pochi chilometri dalla Casa Bianca. Le immagini sono state trasmesse dalle televisioni americane. In precedenza il presidente aveva usato la mascherina visitando una fabbrica ma in una zona privata, anche se poi foto e video erano state diffuse.

India, il virus tocca la “famiglia reale” di Bollywood

In India, uno dei Paesi al mondo più colpiti dal coronavirus, anche la famiglia più nota dell’industria cinematografica locale – nota come Bollywood – è stata colpita dal covid. L’attrice Aishwarya Rai Bachchan, nuora della star cinematografica Amitabh Bachchan – il più famoso divo indiano – e moglie dell’attore Abhishek Bachchan, è risultata positiva al Coronavirus. Positiva al Coronavirus anche la figlia della coppia di attori. Il suocero e il marito dell’attrice erano stati entrambi ricoverati ieri sera in isolamento nell’ospedale Nanavati di Mumbai. Ad un primo test rapido madre e figlia erano risultate negative ieri sera, ma diverso è stato il responso di un altro test effettuato su entrambe.

Iran, contagio al matrimonio, muoiono i genitori dello sposo

I genitori di entrambi gli sposi sono morti dopo essere stati contagiati dal Covid-19 durante una festa di matrimonio a Urmia, nell’ovest dell’Iran. Lo ha reso noto oggi il rettore dell’università di Scienze mediche della città, Javad Aghazadeh. Aghazadeh, citato dall’agenzia Irna, ha aggiunto che decine di altri invitati sono risultati positivi al test del nuovo coronavirus. Mercoledì scorso le autorità iraniane sono tornate a vietare le cerimonie per i matrimoni e i funerali dopo una recrudescenza nella diffusione del virus, che fino ad ora ha provocato quasi 13.000 morti nel Paese.

L’Ecuador supera i 5mila morti

Uno dei paesi latinoamericani più colpiti dalla pandemia, l’Ecuador ha superato oggi i 5.000 morti da quando ha dichiarato il primo caso del nuovo coronavirus nel suo territorio il 29 febbraio, secondo i dati ufficiali. Il Paese ha raggiunto 5.031 decessi con 48 nuove vittime segnalate nelle ultime 24 ore, secondo il rapporto giornaliero sulla situazione della covid-19, che ha riportato anche 67.209 casi.

