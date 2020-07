Continua la lotta per le Scuole di Bracciano: una riflessione del gruppo di priorità alla scuola di Bracciano

Il 10 luglio il gruppo di priorità alla scuola di Bracciano si è riunito per dare continuità al percorso inaugurato il 4 Luglio scorso. La riunione è stata incentrata su una riflessione critica sul Piano Scuola per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 (in attesa del Piano regionale). Il Piano che nasce da un’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 non terminerà con essa, ma introdurrà dei cambiamenti che tendono a consolidare pratiche che da tempo si stanno cercando di avviare nella scuola stravolgendo pilastri pedagogici, educativo-didattici e organizzativi: la didattica a distanza in sostituzione di quella in presenza, la riduzione del tempo scuola, l’ingresso dei privati, l’indebolimento degli organi collegiali, il maggiore potere ai dirigenti scolastici, l’aumento del divario sociale e delle differenze territoriali… E’ stata inoltre espressa preoccupazione per la fascia d’età da 0 a 6 anni, bistrattata nel Piano scuola e totalmente ignorata dall’attuale e dalle ultime amministrazioni comunali.

Come gruppo di Priorità alla scuola di Bracciano ribadiamo la nostra intenzione di promuovere per il nostro territorio, SOLUZIONI STRUTTURALI E DEFINITIVE, che non siano solo determinate dall’emergenza.

Il Covid, anche a Bracciano, ha portato in evidenza la cronica situazione deficitaria delle strutture scolastiche. Ricordiamo a tal proposito l’incredibile vicenda che ha portato alla non costruzione di un nuovo edificio scolastico a Bracciano 2 lasciando molte bambine e molte bambini della scuola dell’infanzia e della primaria in aule fatiscenti e prive di laboratori e palestre. Per cui richiediamo di nuovo con forza la costruzione di un’adeguata struttura scolastica a Bracciano quanto mai necessaria in questo frangente dell’emergenza. Nel frattempo proponiamo di individuare e recuperare spazi pubblici, come le ex caserme inutilizzate presenti nel nostro territorio.

Ribadiamo le nostre uniche possibili soluzione per un regolare avvio dell’anno scolastico:

Mantenimento del tempo scuola; siamo contrari ad ogni forma di riduzione del tempo scolastico!

Aumento dell’organico docente e ATA, nessun taglio di classi nelle nostre scuole!

Recupero di Spazi pubblici, (ex caserme) per aumentare gli Spazi scolastici!

Aumento dei mezzi trasporti partendo dall’incremento, da parte della Azienda Cotral, di pullman negli orari di ingresso e uscita delle scuole (soprattutto le superiori)!

La preoccupazione è fortissima considerando che nella graduatoria per la richiesta di Fondi strutturali europei per l’adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, il comune di Bracciano è completamente assente!

Per lanciare questa battaglia di sul nostro territorio Sabato 19 alle ore 16,30 all’ingresso di via Umberto 1, organizziamo un banchetto informativo con raccolta firme. VI ASPETTIAMO!

Priorità alla scuola-Bracciano

Elsa Rallo, Simone Savasta, Roberta Leoni, Mario Sanguinetti