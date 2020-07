Città del Vaticano. Il Papa nomina Mario Draghi all’Accademia delle Scienze Sociali

Papa Francesco ha nominato tre nuovi membri ordinari della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali: si tratta di Mario Draghi, già presidente della Banca Centrale Europea, e di due docenti univesitari: il cileno Pedro Morandè Court e la nigeriana Kokunre Adetokunbo Agbontaen Eghafona.

Mario Draghi

è nato a Roma il 13 settembre 1947. Si è laureato in Politica Economica presso l’Università degli Studi “La Sapienza” e ha conseguito il dottorato in Economia presso il Massachussetts Institute of Technology. Nel 1981 è diventato Docente Ordinario di Economia e Politica Monetaria presso la Facoltà “Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze. È stato Direttore Esecutivo della Banca Mondiale e, in seguito, Direttore Generale del Ministero del Tesoro del Governo italiano. È stato Governatore della Banca d’Italia dal 2005 al 2011 e Presidente del Financial Stability Board dal 2006 al 2011, quando è diventato Presidente della Banca Centrale Europea fino al 2019. È membro del Consiglio di amministrazione dell’Institute for Advanced Study (IAS) e del Gruppo dei Trenta (G30). È autore di numerose pubblicazioni, con contributi che spaziano dalla macroeconomia all’economia internazionale e alla politica monetaria.

Pedro Morandé Court

docente emerito di Sociologia presso la Pontificia Università Cattolica del Cile, è nato a Santiago del Cile, il 3 agosto 1948. Ha una laurea in Sociologia presso la Pontificia Università Cattolica del Cile (UC) e un dottorato in Sociologia presso l’Università “Friedrich-Alexander” di Erlangen-Norimberga (Germania). Nella UC è stato Docente Ordinario e poi Capo del Dipartimento di Sociologia dal 1987 al 1990, Pro Rettore dal 1990 al 1995 e Decano della Facoltà di Scienze Sociali dal 1995 al 2014 e attualmente è Professore Emerito. Si è specializzato in Sociologia della cultura e della religione e in Sociologia della Famiglia, con particolare riguardo al popolo latinoamericano e alla sua storia sociale. Ha pubblicato numerosi articoli riguardanti la famiglia e l’identità culturale dell’America Latina.

Kokunre Adetokunbo Agbontaen Eghafona

è nata il 1° ottobre 1959 a Londra. Ha studiato alla University of Benin, a Benin City, in Nigeria, conseguendo la laurea in Storia e successivamente un Master of Arts. Ha inoltre ottenuto un Master of Science in Archeologia e Antropologia alla University of Ibadan, a Ibadan, sempre in Nigeria. Nella University of Benin è Docente presso il Dipartimento di Sociologia e Antropologia dal 1992; è quindi divenuta Senior Lecturer nel 1996, Professore Associato nel 2003, Professore Ordinario nel 2008; e ha ricoperto anche numerosi incarichi amministrativi, tra cui: Capo del Dipartimento di Sociologia e Antropologia, dal 2009 al 2013 e Direttore dei programmi part-time nel 2016. È stata anche Responsabile per lo sviluppo sostenibile nell’ambito della Rete delle soluzioni sostenibili delle Nazioni Unite dal 2012 al 2017. È autrice di numerose pubblicazioni accademiche. Le sue attuali attività scientifiche includono misure per combattere la tratta di esseri umani in Nigeria.

