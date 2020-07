L’Ass. L’agone, condivide l’apprezzamento che facciamo nostro augurando a tutti Buone Vacanze e un Arrivederci a Settembre;

Lettera aperta al neo Dirigente scolastico Lucia Lolli, Ic T.Tittoni di Bracciano

Egregia/( Esimia) Dirigente,

in qualità di genitori di alunni dell’Istituto Comprensivo T.Tittoni di Bracciano, desideriamo rivolgerLe un sentito e speciale ringraziamento, alla fine di questo “insolito” e “complicato” a.s. Non è stato un anno facile per nessuno e crediamo tanto meno per Lei, Dirigente appena insediata nell’Istituto. Ha “ereditato” una serie di problemi vetusti, noti a tutti noi, aggravati da una pandemia che nessuno mai si sarebbe potuto immaginare. Da subito si è presentata persona dotata di precise competenze professionali, richieste dal ruolo, e di doti umane: pronta all’ascolto e attenta alla ricerca di soluzioni ed innovazioni migliorative delle strutture e dei servizi, nonostante la modestia delle risorse, messe a disposizione dallo Stato e, a lungo, sperate invane. Per Sua peculiare natura, si mostra e opera come leader empatico, che lavora all’insegna di precisi valori e pone al primo posto di tale gerarchia valoriale i Suoi alunni, i nostri figli, avendo già posto le basi di una collaborazione aperta e fattiva con tutti gli interlocutori con i quali si interfaccia.

Buona continuazione di lavoro, noi genitori continueremo ad affiancarLa e ad accettare la sua educativa, con cuore e coerenza per una scuola partecipe e convincente.