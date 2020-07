Diventa a pagamento il parcheggio sul lungolago di Bracciano.

Di Cinzia Orlandi

L’estate 2020 del Covid e del post lockdown sta facendo registrare sul lago di Bracciano un’ottima affluenza di turisti e bagnanti, che lo scorso finesettimana hanno avuto una sorpresa, forse, poco gradita. E’ infatti diventato a pagamento l’unico grande parcheggio presente poco prima di scendere sul lungolago Argenti; un grande terreno, sterrato ed in parte dissestato, fruibile gratuitamente, da anni, da bagnanti, turisti e residenti. Lo scorso 2 luglio, dopo un lavoro di assestamento, con qualche colpo di ruspa, è diventato a pagamento con le seguenti modalità: la tariffa giornaliera sarà di 3,00 per i non residenti, invece i residenti con vetrofania pagheranno 1,50, mentre i residenti della Ztl potranno usufruire gratuitamente del parcheggio. Tutti quanti avranno a disposizione, gratuitamente, invece, una navetta di collegamento tra il parcheggio ed il centro di Bracciano. La navetta funzionerà tutti i giorni, dalle 8.00 alle 24.00, partirà da via del Lago, di fronte all’entrata del Castello, in via della Praterina e passerà ogni 15 minuti. Un modo per alleggerire il traffico cittadino ed offrire dei servizi, ma si è aggiunto un balzello in un momento delicato, in cui molti vengono da periodi di sacrifici e cercano un’estate a basso costo, un piccolo balzello su un parcheggio, prima gratuito, ma poco curato, ora sistemato, ma a pagamento.