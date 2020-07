Bracciano. Chiuso alle automobili il Centro Storico: colpo d’occhio per i turisti, disagi per i residenti

Di Cinzia Orlandi

E’ destinato a dividere e creare malcontento tra i residenti la chiusura al traffico del centro storico di Bracciano. A breve infatti partirà una fase di sperimentazione che renderà il centro storico interamente isola pedonale. Con il nuovo provvedimento saranno interdette il transito e la sosta in tutta l’area del centro storico, limitata dai varchi di accesso. Ai proprietari di immobili nell’area del centro sarà concesso un permesso permanente, con cui accedere alle loro pertinenze, solo per operazioni di carico e scarico e limitatamente dalle 6.00 alle 10.00 del mattino e dalle 15 alle 18 del pomeriggio. Tutti coloro che avessero l’urgenza di accedere nella Ztl, fuori degli orari e modalità consentite, potranno avvertire la Polizia Locale o viceversa presentare un’apposita motivazione, nel caso di accesso non giustificato. In vista di una così importante rivoluzione è stata annunciata l’implementazione dei parcheggi dedicati ai residenti del centro storico, le zone individuate sono via della Praterina, piazza della Praterina e via del Fossato ed il parcheggio del Lungolago, collegato con una navetta gratuita con il centro città. Se da una parte saranno più fruibili con un colpo d’occhio più suggestivo strade e piazzette del Rione Monti, il cuore più antico di Bracciano, dall’altra saranno diversi i disagi per i residenti. La vicinanza dell’automobile alla propria abitazione non è solo una questione di comodità, ma spesso una necessità a seconda delle esigenze lavorative o di salute, in molti stanno già infatti esprimendo perplessità e preoccupazioni rispetto al provvedimento che li costringerà a lasciare l’automobile molto lontano dalla propria abitazione; chi deve uscire al mattino presto per andare a lavoro, i residenti più anziani, chi per lavoro rientra a notte tarda o chi dovesse avere urgentemente bisogno dell’automobile per qualsiasi motivo. Inoltre altri residenti pongono la questione sicurezza delle strade del Centro Storico, alcuni infatti sono preoccupati di dover percorrere a piedi di sera le vie del Rione Monti, dato che è ormai da tempo la “movida” braccianese si svolge proprio tra la Sentinella, via della Arazzaria e tutte le viuzze limitrofe al Duomo; qua spesso gruppi di giovani provenienti, anche da paesi limitrofi, rendono difficile la vita ai residenti con schiamazzi e spesso con atti vandalici. Dunque sta per partire una rivoluzione non indifferente, destinata a far parlare residenti, commercianti e turisti.