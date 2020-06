Francia: secondo turno elezione sindaci. ​Anne Hidalgo rieletta: “Parigi sceglie la speranza”

Sale l’ondata Verde: delude Macron, a Parigi trionfa Hidalgo

La sindaca batte nettamente Rachida Dati e Agnès Buzyn. Philippe è il nuovo sindaco di Le Havre Tweet Francia al voto per le municipali: astensione record, oltre il 50% 28 giugno 2020 L’affluenza a picco per il secondo turno in Francia. Come al primo turno, l’astensione l’ha ha fatta da padrone: era del 55,7% a marzo, è stimata oggi al 59%. Gli elettori francesi hanno cominciato a votare alle 8 questa mattina per il 2/o turno delle comunali, fra precauzione inedite per l’epidemia di Coronavirus.

Il primo turno si era svolto fra mille polemiche il 15 marzo,per la determinazione del governo – consigliato dal comitato scientifico – a rispettare il calendario elettorale. Si sarebbe dovuto votare per il ballottaggio il 22 marzo ma la Francia cominciò proprio in quella settimana il suo lockdown anti-Covid. La partecipazione fece segnare un minimo storico, con il 44,3%di elettori ai seggi. Questo dato resta la principale incognita del ballottaggio, al quale si presentano in grande difficoltà i candidati de La Republique en Marche, il partito di Emmanuel Macron, che rischiano di perdere in tutte le grandi città.

Il primo ministro francese Edouard Philippe è il nuovo sindaco di Le Havre, avendo ottenuto quasi il 59% dei voti contro il candidato comunista Jean Paul Lecoq.

“I parigini hanno scelto la speranza”: Anne Hidalgo, vestita di bianco, è uscita sul grande palco preparato davanti al municipio della capitale francese, per ringraziare gli elettori che l’hanno confermata alla guida del Comune dopo 6 anni difficili.

Anne Hidalgo, 61 anni, socialista, si è imposta al ballottaggio con il 50% dei voti circa,

contro il 32% di Rachida Dati (Les Repéblicains) e il 16% di Agnès Buzyn (La Républiqueen Marche). A Perpignan la spunta l’estrema destra di Marine le Pen con Louis Aliot, che sarebbe al 52,7% contro il 47,3% del sindaco uscente Jean-Marc Pujol (Les Républicains).

A Poitiers vince l’ambientalista Léonore Moncond’huy, mentre Nancy passa alla sinistra con Mathieu Klein.

In bilico a Lille la poltrona occupata per lunghi anni dalla socialista Martine Aubry, che sarebbe in lievissimo svantaggio sull’ambientalista Stephane Baly. I seggi si sono chiusi alle ore 18-19 nelle piccole città di provincia e alle 20 nelle città più gravi come Marsiglia, Nizza e Lione e nella capitale Parigi.

(RaiNews)