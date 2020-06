Bracciano, colorata, sicura e accogliente: la scuola Silvestri è tirata a lustro

Tirato a lustro l’Istituto comprensivo Tommaso Silvestri in via dei Lecci a Bracciano, colorato e in sicurezza è pronto per accogliere gli studenti.

Il cortile della scuola materna è stato completamente rivestito con una pavimentazione in gomma per maggiore tutela dell’incolumità dei bambini oltre che per una questione estetica e di accoglienza in un ambiente bello e variopinto.

È stato inoltre sistemato il pavimento in due aule della stessa scuola e anche nell’aula robotica del plesso Tittoni.