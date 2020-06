POST N. 51 – Campagna #andràtuttobene – di Antonio Di Giulio Cesare

Divulgando in rete il valore della bellezza dei “Beni ambientali locali”, invito tutti alla massima prudenza finché dura l’emergenza CORONAVIRUS

Replay in versione video con colonna sonora

del Post pubblicato il 25 luglio 2019 e il 14 febbraio 2020.

Anguillara Sabazia (RM) – Italy

25 luglio 2019

Luoghi e percorsi im…possibili. (15)

Dedicando un po’ di tempo al miglioramento delle loro condizioni stanziali asportando spezzoni di vetro, confusi tra i sassi, per inoltrarli ai centri di riciclo e altro materiale di vario genere con caratteristiche ben poco naturali – diversamente dalla Cannuccia (Phragmites australis) che, purtroppo, dall’inizio della primavera fino ad inizio autunno, viene qualche volta falciata insieme ad altre specie vegetali tipiche dei laghi e no, seppur la fioritura di esse tra i massi costituisca in alcuni periodi l’unica nota rilevante di colore nel contesto – si può godere di spettacoli unici:

una famiglia di Germani reali (Capoverdi) con i loro quattro anatroccoli; una Garzetta col suo codino che di primo mattino va in cerca di cibo e poi, al levarsi del sole, si rifugia in ambienti più naturali per godere di una maggiore riservatezza ; mentre il solito Gabbiano “comune” non si dimostra affatto tale considerata la sua predilezione per il Surf, lasciando che siano i suoi amici pescatori uomini a prodigarsi in barca al recupero delle reti.

Antonio Di Giulio Cesare

Titolo colonna sonora : Alta marea

