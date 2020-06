Il Consorzio del lago di Bracciano si è aggiudicato 2 bandi con finanziamenti comunitari per € 248.798,55. Intanto la Sabazia II ha ricominciato a navigare

Il Consorzio del lago di Bracciano, in persona del Presidente pro-tempore, Avv. Renato Cozzella e del Consiglio di amministrazione, Consiglieri G. Sigillò, G. Pescetelli e S. Maciucchi, è lieto ed orgoglioso di annunciare al territorio di essere risultato aggiudicatario dei due bandi per aggiudicazione di fondi comunitari cui ha partecipato con i progetti sotto descritti, per complessivi € 248.798,55.

Tale grande risultato è stato raggiunto grazie al puntuale e preciso lavoro svolto da tutto il personale sotto l’attento e vigile controllo del Funzionario Sira Lucchetti.

Quanto prima, compatibilmente con l’emergenza sanitaria tuttora in corso, oltre ad annunciare l’apertura della stagione estiva e dunque la ripresa della Navigazione della Motonave Sabazia II, provvederemo a diffondere e divulgare il calendario degli appuntamenti programmati.

Finalmente la navigazione è ripresa: la Sabazia II è tornata a solcare le acque del lago. Giorni, Orari e tratte sono consultabili sul sito del Consorzio del lago di Bracciano.

Il Consorzio lago di Bracciano ha elaborato ed è risultato vincitore ed aggiudicatario dei seguenti due progetti:

Progetto per l’“Adeguamento di una porzione della darsena dell’Idroscalo degli Inglesi da destinare allo sbarco e riparo delle imbarcazioni di pesca professionale ed interventi di restauro dei locali della palazzina storica della Imperial Airways da destinare allo svolgimento di corsi per migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro dei pescatori professionisti”.

Il progetto sarà finanziato a valere sulla Misura 1.44 POFEAMP 2014/2020 – Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne – Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca : (Contributo concesso dalla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro con Atto di concessione N° 01 del 26 marzo 2020 per un importo complessivo di € 176.008,55 )

Descrizione del progetto:

Il progetto prevede l’ escavazione ed il dragaggio, sia in presenza d’acqua che sull’arenile, di una porzione della darsena dell’Idroscalo degli Inglesi dove, trova anche riparo la Motonave consortile e dove, del resto, prima del forte abbassamento di livello delle acque del lago, trovavano facilmente ricovero, in caso di necessità ed ormeggiate alla boa, anche le piccole imbarcazioni destinate alla pesca professionale. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di due tratti di ormeggio, realizzati attraverso la messa a dimora di un numero adeguato di pontili galleggianti, opportunamente ancorati al fondo ed accessoriati che, consentiranno in modo stabile e sicuro, lo sbarco e il riparo delle barche dei pescatori professionisti. Tutti gli elementi del progetto costituiscono strutture amovibili a basso impatto ambientale pertanto bene di adattano alla vigente normativa prevista a tutela dell’ambiente naturale del lago dal Parco Naturale di Bracciano e Martignano. Il Consorzio destinerà inoltre alcuni locali della palazzina storica allo svolgimento di corsi di formazione professionale per i pescatori volti a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro degli stessi.

2. Progetto “La pesca antica tradizione del lago di Bracciano”

A valere sulla Misura 5.68- Misure a favore della Commercializzazione.

(Il progetto è stato già pubblicato nell’elenco delle domande ammesse e pubblicate nel B.U.R.L. per questo progetto Il Consorzio è al momento in attesa del provvedimento di concessione per un importo complessivo di € 72.790,00)

Descrizionedel progetto:

Il progetto prevede la realizzazione di quattro eventi a cadenza mensile in cui saranno valorizzate le risorse ittiche del lago attraverso una mostra, un piccolo mercato dei prodotti ittici, degustazioni, laboratori gastronomici per adulti e bambini con l’utilizzo delle risorse legate all’attività di pesca. Gli eventi avranno luogo presso il “Compendio dell’Idroscalo degli Inglesi di Bracciano sede del Consorzio Lago di Bracciano”. Durante il percorso tra gli stand del piccolo mercato, i partecipanti agli eventi potranno apprezzare gratuitamente i prodotti ittici tipici del territorio. E’ prevista anche una crociera gratuita sulle acque del Lago di Bracciano a bordo della Motonave Sabazia II messa a disposizione dal Consorzio che, partendo da Bracciano, accompagnerà i passeggeri in un viaggio nel mondo ittico dai primi del Novecento ad oggi. Un sapore d’altri tempi e la rilassante crociera completeranno l’immersione in tutte le storie e realtà che si affacciano su questo lago. I passeggeri potranno inoltre assistere alla “calata delle reti” osservando direttamente dal lago i pescatori all’opera.

Ogni giornata – evento comprende:

L’ Esposizione del prodotto ittico del territorio ,

Una Mostra fotografica

Uno “Showcooking” dove gli Chef prepareranno i più rinomati piatti tradizionali realizzati con il pesce del lago di Bracciano

Un laboratorio di "Fisch and Wine" ovvero un corso di avvicinamento alla degustazione dei vini tipici del territorio abbinati al pesce di lago per esaltarne il gusto

Due laboratori per ogni giornata evento destinati ai più piccoli per lo svolgimento di attività ludico didattiche – creative

Due laboratori dimostrativi per ogni giornata evento per la sfilettatura e lavorazione del pescato destinati agli adulti

Un laboratorio di ecologia lacustre:

N° 4 seminari uno per ogni evento dedicati alla promozione della pesca e della cultura gastronomica del lago ed alla storia del lago e della pesca come antica tradizione.

Svolgimento dell'itinerario "La pesca antica tradizione del lago" e crociera sul lago

I piatti verranno illustrati al pubblico e distribuiti gratuitamente ai visitatori per la degustazione.

N.B.:

Complessivamente il Consorzio porterà nel territorio € 248.798,55 un cifra importante !

Per il primo progetto abbiamo già richiesto i nulla osta e siamo pronti a partire con i lavori appena ottenuti i permessi che arriveranno a breve.

Per il secondo progetto siamo in attesa della formalizzazione dell’Atto di concessione e successivamente siamo pronti a partire compatibilmente con l’emergenza Covid-19 che probabilmente vedrà rimandate alcune date degli eventi del progetto.

