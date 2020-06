Internet: le regole da imporsi per navigare più sicuri

Diciamolo subito: internet è un luogo meraviglioso e senza di esso, probabilmente, la nostra vita non sarebbe la stessa. Oggi, infatti, gran parte delle nostre attività quotidiane si svolgono sulla rete. Basti pensare allo smart working, che ci ha permesso di lavorare anche durante il lockdown dei mesi scorsi. Chi utilizza spesso la rete conosce bene l’importanza di tutelarsi da tutti quei rischi che si celano dietro una mail strana, una nuova richiesta di amicizia o su siti poco sicuri.

I pericoli della rete

Social network, forum, chat e siti vari, al giorno d’oggi vengono tutti usati per comunicare proprio come si fa normalmente con il telefono o l’email. Pur essendo così familiari, devi però tenere bene a mente che le informazioni pubblicate attraverso l’utilizzo di questi servizi, oltre ad essere accessibili a chiunque, rimarranno anche memorizzate su Internet per un imprecisato periodo di tempo, e questo, purtroppo, potrebbe favorire il lavoro a pirati informatici e a persone malintenzionate.

Hacker, truffatori, ladri di identità, pedofili, cyberbulli e altri individui del genere, sono maggiormente interessati a tutti quei luoghi dove ci sono più informazioni da sottrarre e quindi più probabilità di portare a termine le loro malefatte. Proprio per questo motivo devi stare molto ma molto attento a tutte le informazioni che decidi di pubblicare, senza magari pensarci troppo, sui vari social network e/o forum che di solito utilizzi, soprattutto quando queste informazioni riguardano proprio te stesso.

Internet è anche lo strumento che ha creato i virus e contribuito a mettere a repentaglio non solo i sistemi informatici ma anche la vita delle stesse persone. Oggi tutto è connesso, anche i dispositivi che abbiamo in casa.

Il cyberspace è anche un luogo dove una notizia falsa può aprire ampi dibattiti politici e influenzare l’esito di una tornata elettorale, o creare una sommossa popolare. Una fake news, a volte, è in grado di disintegrare la reputazione di una persona.

Come difendersi

È possibile difendersi da tutte queste minacce? Sì, ma a patto che si seguano determinate regole. Prima di ogni cosa, come consiglia la Polizia Postale, bisogna proteggere i propri dispositivi aggiornando i software che si usano per navigare e usare gli antivirus. A proposito di sicurezza, è necessario utilizzare password sicure. E il nome proprio, seguito dalla data di nascita, non lo è. La password deve essere un codice solido e andrebbe aggiornata ogni tre mesi, con caratteri misti, cifre, e più lunga possibile.

Molto importante è utilizzare le impostazioni sulla privacy. Sia i browser Web sia i sistemi operativi mobili hanno impostazioni per proteggere la privacy online dell’utente. I siti più importanti come Facebook hanno anche a disposizione impostazione per aumentare la privacy. Talvolta, queste ultime sono (deliberatamente) poco evidenti poiché le aziende vogliono che l’utente inserisca le informazioni personali per il loro valore commerciale. Assicurarsi di aver abilitato queste protezioni della privacy e di mantenerle attivate. Discorso simile per chi ama giocare online ad esempio su NetBet slots. E’ importante individuare sempre siti affidabili, legali, che proteggono la nostra privacy.

Nessuno sceglierebbe di camminare in un posto pericoloso: è bene adottare la stessa scelta online. I cybercriminali utilizzano contenuti che non passano inosservati come esca, poiché sanno che le persone vengono attratte da argomenti ambigui e potrebbero abbassare la guardia quando sono alla ricerca di determinati temi. Il demi-monde di Internet è ricco di insidie difficili da individuare e un click poco attento potrebbe mettere a repentaglio i dati personali o infettare con un malware il dispositivo di un utente. Se si resiste alla tentazione, non si dà agli hacker l’opportunità di poter agire.

Internet non dispone del tasto per l’eliminazione, come ha riscontrato il giovane candidato del New Hampshire: ogni commento o immagine che si posta online può rimanerci per sempre, perché rimuovere l’originale (per esempio da Twitter) non permettere di rimuovere qualunque copia fatta da altri. Non esiste alcun modo per “tornare indietro” e cancellare un commento che non avresti voluto scrivere, o quel selfie imbarazzante fatto ad una festa. Non mettere online ciò che si vorrebbe tenere nascosto alla propria mamma o a un potenziale datore di lavoro.

Il software di sicurezza Internet non può proteggere contro ogni minaccia, ma eliminerà e rimuoverà la maggior parte dei malware, perciò bisognerebbe accertarsi che sia aggiornato. Assicurarsi di essere al passo con gli aggiornamenti del sistema operativo e con quelli delle applicazioni che si utilizzano, poiché costituisco un elemento vitale per la sicurezza.