NOTA STAMPA

CORONAVIRUS, MINNUCCI (PD): “DALLA REGIONE QUASI 400MILA EURO PER TURISMO LAGO BRACCIANO”

Roma, 18 giugno 2020 – “La determinazione regionale pubblicata oggi offre ai Comuni lacuali del Lazio la possibilità di adeguare al meglio l’organizzazione ricettiva dei propri territori. L’obiettivo è quello non solo di garantire sicurezza ai turisti ma anche favorire il rilancio economico di un settore, quello turistico appunto, messo in seria crisi dall’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese e, dunque, anche la nostra regione” lo ha detto il Consigliere Regionale PD, Emiliano Minnucci, commentando la determinazione regionale di approvazione del prospetto dei comuni lacuali aventi diritto al contributo necessario a sostenere i maggiori oneri dovuti alla dotazione e all’adeguamento delle strutture temporanee ricettive, alla gestione dei maggiori flussi di turisti e all’assistenza degli stessi, al fine di ottemperare alle norme relative all’emergenza sanitaria “anti Covid-19. “Nel dettaglio, per il nostro territorio, sono stati destinati quasi 400mila euro di cui quasi 112 per il Comune di Trevignano, oltre 135 per il Comune di Bracciano e quasi 150 mila euro per il Comune di Anguillara Sabazia. Ora – ha concluso Minnucci – mi auguro che le Amministrazioni Comunali riescano a mettere in campo un sistema di gestione e di erogazione di questi contributi che punti sulla fruibilità e sul tempismo. È necessario utilizzare al meglio questi fondi nel più breve tempo possibile”.