CANTIERE ORIOLO – ASFALTATURA STRADE COMUNALI

Pubblichiamo questo comunicato del Comune di Oriolo

Dopo gli interventi degli anni scorsi, resi possibili dalla messa a sistema di risorse statali, regionali, comunali e anche di privati, che ci hanno permesso di asfaltare ex novo o risistemare quasi completamente Strada della Cava, Strada Croce Nuova, il parcheggio delle scuole elementare e materna, Via Colle degli Olmi e via Bachelet, da oggi e fino alla prossima settimana è la volta di Strada Bassanese, il tratto iniziale di Via Lazio, Via San Rocco, Via della Fonderia, il tratto iniziale di Strada della Chiusa, e Via Salvo D’Acquisto.

Un risultato enorme, reso possibile dal sostegno di Regione e da un grande lavoro collettivo di tutta la squadra che mi accompagna e degli uffivi, probabilmente il più grande programma di interventi sulla viabilità realizzato in 5 anni, che cercheremo di completare nei prossimi mesi con il progetto di mitigazione del traffico sulla Braccianese.

Alla cittadinanza chiediamo di essere paziente durante il completarsi degli interventi! 😊