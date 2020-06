Coronavirus, il bollettino del 16 giugno in Lombardia: 9 morti e 143 nuovi positivi

In Lombardia si contano 143 nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore, oltre 110 in meno rispetto a ieri, che portano il totale dei positivi a 15.233, pari al 68 per cento del totale su scala nazionale. Restano stabili i decessi: 9 i morti oggi, uno in meno ieri. Sono numeri che fanno contare dall’inizio dell’epidemia 92.060 casi di Covid e 16.466 vittime. I tamponi effettuati sono stati 7.044 (per un totale di 906.322) contro i 6.637 di ieri. I guariti e i dimessi sono 877 (per un totale di 60.361). In netto calo i ricoverati in terapia intensiva: 25 pazienti in meno. “E’ importante sottolineare – commenta l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera – che dei 143 positivi segnalati oggi un numero rilevante si riferisce a infezioni di vecchia data. Nello specifico 54 sono da attribuire allo screening sierologico regionale di cui 18 risultati “debolmente positivi”. Allo stesso modo altri 24 casi sono stati riscontrati “debolmente positivi” su test effettuati dietro segnalazioni di medici di famiglia, Ats e ospedali, a cittadini e ospiti di Rsa, segno di una finale di coda dell’infezione”.

Coronavirus, il bollettino del 15 giugno a Milano e nelle altre province della Lombardia

Calano leggermente i casi di coronavirus riscontrati oggi nel Milanese. In provincia, infatti, sono emersi 42 nuovi positivi (totale a 23.905), di cui 18 a Milano (10.174). Ieri i nuovi casi registrati nella Città metropolitana erano stati 52, di cui 23 a Milano. A Bergamo 13.909 positivi (+12), a Brescia 15.337 (+11), a Como 4.018 (+10), a Cremona 6.559 (+3), a Lecco 2.801 (nessun nuovo positivo), a Lodi 3.549 (+8), a Mantova 3.419 (+12), a Monza e in Brianza 5.663 (+7), a Pavia 5.494 (+6), a Sondrio 1.541 (+1) e a Varese 3.823 (+22). Altri 2.042 casi sono in fase di verifica.

(La Repubblica)