CERVETERI: LUCE VOTIVA CIMITERI COMUNALI SCADENZA DEL BOLLETTINO PER L’ANNO 2021 SPOSTATA A MARZO 2021

⭕⭕ *LUCE VOTIVA CIMITERI COMUNALI: SCADENZA DEL BOLLETTINO PER L’ANNO 2021 SPOSTATA A MARZO 2021* ⭕⭕

Il *pagamento della luce votiva per i cimiteri* per *l’anno 2021* andrà effettuato *entro marzo 2021*.

In questi giorni i cittadini di Cerveteri stanno ricevendo i bollettini inviati dalla Multiservizi Caerite, contenenti *due scadenze distinte:* una per *giugno 2020,* relativa all’anno in corso, una per *novembre 2020,* relativa al 2021.

Ieri mi sono messo in contatto con la Multiservizi *chiedendo e ottenendo di rivedere tale decisione*, anche in virtù delle difficoltà che stiamo affrontando in questo periodo per *l’emergenza COVID-19.*

Restano dunque *valide le fatture emesse ma con le seguenti scadenze:* la rata relativa all’anno 2020 si può pagare *entro la fine di giugno di quest’anno*, mentre la rata relativa il 2021 non più entro novembre di quest’anno, ma *entro marzo del 2021*.

*Alessio Pascucci*