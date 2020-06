Il Comune di Trevignano: la pista ciclabile si deve fare, e presto. avviso di esproprio per pubblica utilità

Il Comune di Trevignano prosegue senza esitazioni per il prolungamento della pista ciclabile, che unirà Trevignano a Polline.

E’ una azione assolutamente meritoria, un tassello importante per la realizzazione dell’intero percorso intorno al lago a cui dovranno, naturalmente, contribuire anche Anguillara e Bracciano. Con la pista ciclabile circumlacuale il nostro territorio si doterà di una infrastruttura di primaria importanza per lo sviluppo del turismo, un turismo sostenibile, alla portata di tutti, di qualità ma non elitario.

Non occorre citare esempi di altre città italiane, di altri contesti territoriali simili al nostro, che hanno interpretato l’offerta turistica in modo intelligente e lungimirante, curando il sistema urbanistico e salvaguardando le ricchezze ambientali: due premesse per attirate persone, mettendo a disposizione la bellezza del centro storico o delle passeggiate lungo le rive del mare o di un lago, ed il territorio circostante per escursionismo a piedi o in mountain bike.

il tratto che si intende realizzare, finanziato dalla Regione Lazio, parte dal centro abitato, costeggia il lago di Bracciano, e arriva fino a Polline al confine con il Comune di Roma; lungo il percorso sono previsti vari servizi, dal bike sharing ad aree di sosta.

Per procedere occorre avere la disponibilità di alcune aree private, che si è deciso di acquisire attraverso esproprio per pubblica utilità.

Al link seguente l’atto di “dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett.b) e art 11 del dpr 327/2001 come modificato dal dlgs 302/2002 ed approvazione del piano particellare d’esproprio per il progetto definitivo relativo alla “pista ciclabile, completamento i° tronco”.