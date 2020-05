Trevignano: La scuola adotta un monumento con “il mio lago un tuffo nella ricchezza che ci unisce”

ADOTTA UN MONUMENTO 2019/2020

I.C. TOMMASO SILVESTRI DI TREVIGNANO ROMANO- BRACCIANO

CLASSE TERZA E DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Trevignano R.)

SEZIONI 6^ – 10^ – 11^ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (Bracciano)

IL MIO LAGO: UN TUFFO NELLA RICCHEZZA CHE CI UNISCE

Per il secondo anno consecutivo, i bambini e i ragazzi dell’I.C “Tommaso Silvestri” di Trevignano Romano – Bracciano, hanno aderito, con grande entusiasmo e partecipazione, al progetto in rete “Adotta un monumento”. Il lago è stato l’indiscusso protagonista delle tante e diverse attività che i bambini e i ragazzi hanno realizzato per gran parte dell’anno scolastico. Grandi e piccini sono partiti dall’idea di Lago come luogo di aggregazione e unione di tante realtà diverse, ma anche come simbolo di rievocazione di tradizioni, folklore e cultura che ha lasciato segni e tracce importanti nel loro quotidiano presente. Secondo il proprio campo di esperienza, tutti hanno dato il proprio contributo per rendere l’adozione un momento speciale e personale.

I ragazzi hanno realizzato un libro illustrato con fotografie, immagini, disegni, ricerche che presenta e mette in relazione con poesie, interviste e riflessioni quel passato e quel presente che si unisce nella magica cornice del lago.

I bambini dell’Infanzia raccontano…”C’era una volta un principe che un giorno, dalle limpide acque del lago, vide apparire uno spirito saggio, che gli disse che PURTROPPO per il bene di tutti i popoli bisognava vincere una guerra …una guerra contro il nemico invisibile chiamato: “CORONAVIRUS”.

Questo purtroppo voleva dire restare a casa per lungo tempo fino a quando il dottor “ARCOBALENO” trovasse in un battibaleno un VACCINO grazie all’aiuto di mago ALADINO, per salvare il mondo intero e il futuro di ogni … BAMBINO…

Dopo mille rinunce, la bella notizia giunse dopo la tempesta e tutti poterono fare una FESTA …condividere abbracci in una danza divina senza più alcuna mascherina.

Le referenti del Progetto

Barbara Petrolini e Giuseppina Cazzato