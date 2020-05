⭕⭕ EMERGENZA COVID-19 / AGGIORNAMENTO DELLA SERA: NESSUN NUOVO CONTAGIO. OGGI⭕⭕ #cronachediresistenza – Cerveteri, giorno 74

Consueto resoconto giornaliero del Sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci

Buonasera,

come sempre, ecco l’aggiornamento serale sulla situazione COVID-19 a Cerveteri.

Dalla ASL ROMA 4, anche oggi buone notizie. Infatti non ci sono nuovi casi di contagio nella nostra città.

Oggi una lunghissima diretta social: nonostante non fosse ancora stato pubblicato il DPCM (assurdo, è stato pubblicato in Gazzetta solamente oggi alle ore 18:00), abbiamo cercato di informare e spiegare cosa cambierà da domani, sia per quanto riguarda i semplici spostamenti che sulle modalità di riapertura delle attività commerciali di Cerveteri.

Domani, con il Decreto alla mano, cercherò di fare una nuova diretta per fare chiarezza su tutti quegli aspetti fino ad ora non troppo chiari.

A domani,

Alessio Pascucci

P.S.: un ringraziamento speciale a Luca Paolangeli della mia segreteria. Non era prevista oggi la diretta. Nonostante fosse domenica, non ha esitato un secondo e si è messo al lavoro per la realizzazione delle grafiche. Grazie!