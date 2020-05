Coronavirus, Trump alla giornalista di origini asiatiche: “Faccia la sua domanda alla Cina”

Trump e le (giornaliste) donne: sono sempre loro ad irritarlo con le loro domande dirette e circostanziate.

L’ultimo episodio, è quello di ieri alla Casa Bianca. Quando il presidente ha interrotto bruscamente la consueta conferenza stampa nel giardino delle rose, dopo aver battibeccato con la corrispondente di Cbs Weijia Jiang, di origini asiatiche.

Colpevole di aver chiesto a The Donald, che parlava con alle spalle un enorme cartello con su scritto “America leads the world in testing”, l’America leader nel mondo per test fatti:

“Perché ci tiene tanto a sottolineare quell’aspetto? Perché lo sta trasformando in un elemento di competizione globale, mentre gli americani stanno ancora morendo e vediamo nuovi casi ogni giorno?”.

Apriti cielo. L’inquilino della Casa Bianca non l’ha presa affatto bene, e ha tagliato corto dicendo: “Ci sono morti ovunque. Questa domanda la dovrebbe fare alla Cina, non a me, lo chieda alla Cina, ok?”. Per poi passare subito la parola passando la parola alla giornalista di Cnn Kaitlan Collins. Ma questa, invece di fare la sua domanda ha ripassato la palla a Jiang che ha insistito: “Perché dice proprio a me di chiedere alla Cina?”, sottintendendo: a me in quanto asiatica. “Lo dico in generale. Ma lei ha posto una domanda cattiva”, ha divagato lui, indicando a una terza giornalista di porre la domanda. Quando la reporter di Cnn ha fatto notare che toccava a lei ed era stato proprio il presidente a darle la parola, lui l’ha ignorata: “Hai perso il tuo spot”. Voltando le spalle e andandosene davanti alle insistenze.

Qualcosa del genere era già accaduto in passato. A marzo aveva alzato la voce per non rispondere alla domanda di Paula Reid, anche lei giornalista di Cbs. E una settimana prima aveva sgridato la giornalista di Pbs Yamiche Alcindor perché chiedeva conto del numero limitato di mascherine a disposizione dei medici, bollando anche quella domanda come «nasty»: cattiva, appunto.