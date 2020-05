Bracciano, il Sindaco Tondinelli: “Da oggi fino a sabato, la città sanificata dai paracadutisti della Folgore”

I Paracadutisti del 185esimo Reggimento Artiglieria Folgore con personale altamente specializzato hanno iniziato a sanificare il territorio braccianense, comprese le frazioni.

Nei giorni scorsi abbiamo avuto una riunione di coordinamento con gli uomini della Folgore per pianificare l’operazione “Covid – Busters”.

Verrà sanificato il centro storico, Monte Bello, Pisciarelli, Castel Giuliano, Vigna di Valle, La Rinascente e via Cotognola.

La sanificazione va a completare la precedente effettuata dai Vigili del Fuoco di Bracciano a fine aprile.

Ringrazio i militari di Bracciano per esserci sempre stati nei momenti di difficoltà. Basti pensare che soltanto qualche giorno fa hanno portato molti viveri alle parrocchie. Siamo riconoscenti per questo sostegno e per tutti i contributi offerti dai Baschi Amaranto per la comunità circumlacuale, come ad esempio le donazioni di sangue.

Quest’altra operazione completa il piano di intervento volto a mettere in campo tutte le misure anti contagio possibili al fine di tutelare i cittadini di Bracciano.

La città, fortunatamente, non ha registrato molti contagi dall’inizio dell’emergenza. In totale i positivi sono stati 25 di cui un decesso, 23 guariti e attualmente, secondo quanto ci comunica la Asl Rm4, si registra 1 solo caso positivo al Covid-19 sul territorio braccianese. Forza Bracciano!