⭕⭕ EMERGENZA COVID-19 / AGGIORNAMENTO DELLA SERA: UNA NUOVA GUARIGIONE ⭕⭕ #cronachediresistenza – Cerveteri, giorno 69

Riportiamo il consueto resoconto giornaliero di Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri

Buonasera,

giornata piena di belle notizie quella di oggi. Continua a migliorare il quotidiano bollettino della ASL ROMA 4 sul COVID-19. Registrata a Cerveteri una nuova guarigione e anche oggi nessun nuovo caso di positività al virus.

Il bilancio è il seguente: 35 guariti, 4 positivi e 16 in quarantena preventiva.

Oggi giornata storica per Cerveteri. Questa mattina dopo un approfondito sopralluogo effettuato con la Capitaneria di Porto, dopo un iter durato anni abbiamo ridefinito e arretrato la linea demaniale all’altezza del muretto, facendo diventare per la prima volta nella storia la spiaggia di Cerveteri dei cittadini.

In un momento in cui in molte zone d’Italia si dibatte sul tema delle privatizzazioni, a Cerveteri continua il nostro lavoro per rendere i beni pubblici e a disposizione di tutti.

Nei prossimi giorni farò un video o una conferenza streaming proprio sull’argomento.

Intanto, ecco il video-aggiornamento serale:

https://bit.ly/3dFQGLQ

Buona serata a tutti,

Alessio Pascucci

P.S.: come vi ho comunicato prima, in questo momento i tecnici di ACEA ATO 2 stanno effettuando verifiche sul cattivo odore dell’acqua in alcune zone della nostra città. Vi darò tempestivamente eventuali aggiornamenti.