Editoriali – L’Agone Nuovo: riflessioni tra i civico ed il sociale per la fase 2 che ci attende

Piccola riflessione da parte della Redazione L’Agone Nuovo

Cari amiche e amici,

Ricordiamo a tutti quanto i nostri avi hanno realizzato con sacrifici per avere una “Festa del lavoro” che questo anno è stata celebrata in silenzio. Silenzio, che dobbiamo, cerchiamo di trasformare in una concezione moderna di lavoro senza schiavismi concepiti solo alla mera produzione di consumi e non al miglioramento dell’uomo.

Ricordiamo che in Italia questa giornata fu istituita nel lontano 1889 e che nel 1947 durante la manifestazione inneggiante la lotta al latifondismo furono uccise 11 persone in una sparatoria organizzata dal mafioso Salvatore Giuliano, la famosa a Portella della Ginestra.

Quest’anno il virus ha ucciso in tutto il mondo direttamente 250000 persone, ma indirettamente eliminato almeno il triplo o più posti di lavoro, è da di riflettere attentamente su alcuni principi base sull’organizzazione della società: equità nella distribuzione della ricchezza, maggiore democrazia.

Ricordiamo quanti si sono sacrificati, non solo simbolicamente, per aiutare malati e indigenti: addetti della Protezione Civile, Forze dell’ordine, infermieri, medici, “personale ausiliare”, e attenti tanti altri. Questo 1 maggio sia l’inizio di un impegno maggiore da parte di ciascuno di noi a pensare in modo meno egoistico per dare un futuro migliore ai nostri figli, nipoti.

https://www.arteworld.it/il-quarto-stato-pellizza-da-volpedo