L’Agone Intervista i Sindaci del territorio su emergenza Covid-19

Il Presidente dell’Associazione L’Agone Nuovo Giovanni Furgiuele, ha intervistato i Sindaci del territorio per informare la comunità su quanto si sta facendo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Sindaco di Manziana, Bruno Bruni

Aggiornamenti sulla situazione sanitaria dei Comuni: numero dei pazienti, evoluzione dell’epidemia interna all’Organizzazione e attività in corso;

Al momento il numero dei contagiati in paese è fortunatamente sceso a 9 persone, essendo guariti nelle ultime settimane ben 18 Concittadini. Nonostante la situazione sembri essere decisamente migliorata, l’attenzione è però ancora molto alta: Manziana, infatti, non ha intenzione di abbassare la guardia. Continua il lavoro di controllo del territorio comunale da parte della Polizia Locale e dei Carabinieri e non ha avuto sosta neanche l’operato di parte degli uffici comunali e dei volontari della protezione civile e delle altre associazioni che si sono messe a disposizione in questo momento per assistere le persone più fragili e in difficoltà.

Il prossimo obiettivo è azzerare il numero dei contagiati. Solo in quel momento potremo avere la mente sgombra per concentrarci al 100 % sulle modalità e sui tempi per ripartire. Siamo una Comunità e come tale ci comporteremo: ricominceremo tutti insieme, con l’obiettivo di non lasciare nessuno indietro.

Organizzazione e connessione tra le varie organizzazioni: sanitarie, organi di controllo, volontariato;

Il lavoro di squadra è sempre più evidente e con il passare dei giorni diventa anche sempre più organizzato, efficace ed efficiente. La situazione è complessa e non può essere affrontata con interventi isolati e non strutturati: anche il gesto che può apparire più semplice deve essere inserito all’interno di un sistema di aiuto ben strutturato che tenga conto delle prescrizioni in vigore e dell’interesse della salute pubblica.

Nel contingente i Comuni sono autosufficienti? oppure necessitano di nuove forze?

Con la possibilità di vedere partire tra poco la cosiddetta fase 2, è praticamente scontato evidenziare come le sole forze di controllo a disposizione dei singoli Comuni non siano sufficienti. Con 2 vigili in servizio per ogni turno come è possibile verificare su tutto il territorio comunale che imprese e Cittadini rispettino le disposizioni nazionali? Non vuole essere il mio uno scarico di responsabilità o una inutile lamentela ma purtroppo una fotografia realistica della situazione: anche in questa occasione dovremo fare affidamento sul senso di responsabilità e sulla collaborazione dei Cittadini. Forse era e sarebbe necessario pensare ad un sistema di controllo diverso e più capillare.

Come state organizzando la Fase 2? E su quali basi e ipotesi di lavoro?

Organizzare qualcosa su cui ancora non si hanno indicazioni precise è particolarmente difficile se non impossibile. Noi abbiamo predisposto una serie di ipotesi di lavoro, in base a quello che il Governo centrale ci comunicherà, sperando che questo non avvenga alle 11 di sera del giorno prima l’entrata in vigore dell’ennesimo DPCM. Non voglio sembrare eccessivamente critico o polemico, so benissimo che a tutti i livelli si sta lavorando in emergenza, ma, dal momento in cui si fa un annuncio a quando poi le cose vanno realizzate, serve del tempo, non solo ai Comuni ma anche alle famiglie e a tutte quelle realtà imprenditoriali che nel giro di poche ore in questi ultimi mesi hanno dovuto adeguarsi a disposizioni specifiche e normative. Le parole sono facili da dire ma per trasformarle in fatti ed azioni concrete serve tempo e una pianificazione a tutti i livelli.



Augurandoci che la fine, almeno della fase cruciale, finisca al più presto: come pensate si possa correggere o migliorare la situazione attuale? Rapporti Comune/Regione/Stato centrale: finanziamenti, responsabilità, privilegiare pubblico anziché il privato;

Come Sindaco mi sento di dire che andrebbe rivisto proprio il mio ruolo: l’ho detto in altre occasioni, i Comuni sono il baluardo dello Stato più vicino ai Cittadini. Lo sono stato in questa occasione e lo saranno anche in futuro. Ma lo Stato deve capire che un Sindaco non può essere lasciato solo perché sarà lui che si interfaccerà direttamente con i Cittadini, sarà sempre lui a conoscere e dovere gestire concretamente le problematiche del suo paese. Quindi, mentre a livello nazionale e mediatico, si è sottolineato spesso lo scontro tra Governatori di Regioni e Governo centrale è stata del tutto sottovalutata e silenziata la voce dei Sindaci, fatta eccezione per qualche mio collega delle grandi città. Se devono essere i Sindaci i punti di riferimento, tanto da essere per legge autorità sanitarie locali, devono avere anche la possibilità di offrire il loro contributo prima che le decisioni vengano prese. Altrimenti non si diventa punti di riferimento ma dei semplici tappabuchi in un’affannosa rincorsa delle decisioni prese in autonomia da altri soggetti.

In merito al dibattito pubblico-privato la mia posizione è la stessa da tempo: l’uno non esclude l’altro. Il privato sia messo nelle condizioni di investire e il pubblico, invece, nelle condizioni di funzionare. Negli anni nella sanità pubblica si sono tagliati posti letto, si sono chiusi ospedali e in questa deriva va detto con onestà i privati non possono essere additati come responsabili. La politica deve rispondere delle proprie scelte e quella di fare tagli alla sanità e al sociale era ed è anche oggi una scelta errata e a dirlo non è Bruno Bruni Sindaco di Manziana ma la storia che in questo periodo stiamo vivendo in prima persona e che ci sta scorrendo sotto gli occhi.

Puntare su cosa: Turismo, Agroalimentare, Ambiente (paesaggio-centri storici-ecc.);

Puntare sul buon senso! Dare oggi ricette di riscatto per me non sarebbe credibile. E’ troppo presto. Molte imprese non sanno se ce la faranno a riaprire, molte altre non apriranno proprio. E questo non significa, come sembra apparire in alcuni servizi giornalistici, solo una perdita di PIL: significa un aumento della disoccupazione, significa padri e madri di famiglia che non sapranno come portare lo stipendio a casa, significa genitori che per potere badare ai figli, con le scuole chiuse e i nonni impossibilitati ad essere d’aiuto, dovranno cambiare la propria vita, magari passando da due stipendi ad uno stipendio in famiglia.

Oggi non ci sono ricette. Oggi bisogna con tutta onestà reggere il colpo. Come in un incontro di box: siamo ancora in un angolo presi a pugni a destra e sinistra. Non è possibile pensare ora a come attaccare l’avversario. Dobbiamo spendere le nostre energie ad incassare le botte e a riuscire ad uscire dall’angolo. Fatto questo, la visuale cambierà e allora sarà possibile decidere come riprendere in mano il match e stendere al tappeto questo virus!

La cosa più bella di questo periodo?

In questi giorni in cui davvero il mondo sta vivendo pagine buie che resteranno nella Storia e che ridisegneranno il nostro futuro, l’aspetto che più mi sta emotivamente e favorevolmente toccando è la solidarietà che vedo ogni giorno. La vivo direttamente o indirettamente. Nel mio ruolo di Sindaco ma anche di singolo Cittadino. Spesso si è parlato in passato di una società egoista: non è così. I fatti stanno dimostrando che, a fronte di alcune persone che sbandierano fotografie di donazioni fatte come fossero medaglie da esporre per ricevere consensi sui social, esiste, invece, una maggioranza silenziosa che senza trionfalismi si da da fare con i fatti. I Volontari della Protezione Civile e delle altre Associazioni di supporto stanno facendo qualcosa di straordinario, dedicando ogni giorno il loro tempo, togliendolo alle loro famiglie per aiutare gli altri. E ancora, in Comune, in meno di 10 giorni sono arrivati 6mila euro di donazioni, silenziose ma davvero preziose.

In mezzo a tanto dolore, la maggioranza spesso ignorata sta facendo sentire silenziosamente e concretamente la sua voce: Manziana è una comunità solidale e sa dimostrarlo nei momenti di difficoltà. Non smetterò mai di ripeterlo: grazie di cuore a tutti

Sindaco di Trevignano Romano, Claudia Maciucchi

In questi giorni di coronavirus, a Trevignano si ha il tempo di riflettere ed essendo in prossimità del 25 aprile, la mente si è rivolta al contenuto dei termini: resistenza e libertà. Le due parole hanno consentito di ricordare colloqui e testimonianze di generazioni passate e, nel contempo, hanno consentito di rivivere, come in un parallelismo virtuale, scene di vita ed esperienze traumatiche vissute dalla generazione del coronavirus.

Racconti sul secondo conflitto, teatri di guerra, ed anche immagini di migliaia di civili trasportati in Germania sui treni della morte o gettati negli inghiottitoi carsici, che mai hanno fatto rientro.

Allora resistenza verso quelle realtà belliche cruente, aberranti e lotta per riconquistare la libertà e, oggi resistenza al Covid 19 e desiderio di ritorno alla normalità, alla propria quotidianità, semmai sia ancora raggiungibile nello stesso modo di prima.

Due parole, due concetti di grande valore che nel corso di quest’anno sono inaspettatamente ritornati attuali.

Ovviamente, considerate le grandi differenze, le crudeltà, le sofferenze, le malvagità, le conseguenze e le proporzioni immani del conflitto, con la pandemia. Le generazioni di questi due momenti tragici, sia pure utilizzando modi diversi per contrastare il male, hanno fatto resistenza per conquistarsi la libertà. Adesso i rifugi della guerra sono le stanze e le corsie di ospedale e le sirene dei bombardamenti quelle spiegate dalle ambulanze che trasportano i positivi al virus, la radio di allora è la televisione. In questo momento gli infermieri e i medici, i valorosi della primavera del 2020, lottano duramente come i combattenti di allora, opponendosi al male e purtroppo molti di essi sono morti sul campo. I volontari di oggi espongono a rischio la propria vita per assistere un anziano, un disabile o una persona sola, come allora molti civili nascondevano in casa ebrei e ne favorivano la fuga.

Quando in una Società, molti mettono a rischio la propria esistenza per un sentimento di giustizia, di solidarietà e affrontano con durezza un morbo pandemico insidioso e senza sembianze, per il benessere collettivo, il termine resistenza riemerge, diviene nuovamente attuale ed è sinonimo e la premessa di voglia di ripartire verso la libertà, con modi e situazioni diverse ma con la stessa determinazione e volontà in cui lo è stato per le generazioni degli anni quaranta.

Risorgeremo, ripartiremo

Sindaco di Bracciano, Armando Tondinelli

Aggiornamenti sulla situazione sanitaria dei Comuni: numero dei pazienti, evoluzione dell’epidemia interna all’Organizzazione;

In merito all’evoluzione dell’epidemia nel Comune di Bracciano registriamo fortunatamente dei numeri che ci fanno pensare di essere usciti dalla fase critica sebbene rimaniamo sempre molto cauti e pronti a rigorosi controlli nella fase 2. Ad oggi 22 aprile Bracciano conta 25 positivi in totale al covid-19 di cui 1 decesso e 10 guariti. Attualmente il totale è di 14 positivi al coronavirus. Il nostro pensiero e sostegno morale va alle persone che stanno ancora combattendo con il virus e a chi sta incontrando difficoltà dovute all’emergenza pandemica.

Attività in corso?

A tale proposito, proprio riguardo le molteplici attività in corso da parte di quest’Amministrazione una grande risposta è arrivata da tutte le attività messe in campo per andare incontro ai cittadini di Bracciano che hanno bisogno di maggiori attenzioni sia sotto il profilo economico che di aiuto morale e psicologico.

Organizzazione e connessione tra le varie organizzazioni: sanitarie, organi di controllo, volontariato;

I nostri anziani, disabili e le famiglie che hanno visto il loro tenore di vita cambiare drasticamente non sono stati lasciati indietro e questo lo dobbiamo non solo al nostro incessante lavoro ma alla grande rete di solidarietà e sostegno che si è creata grazie ai volotari della Protezione Civile e aderenti al Centro Operativo Comunale, alle associazioni, alle parrocchie, all’Esercito, ai Vigili del Fuoco e ai tanti cittadini che hanno dato il loro contributo attraverso un conto corrente che abbiamo appositamente aperto per l’emergenza. E poi non posso non ringraziare tutte le forze dell’ordine che ogni giorno pattugliano il territorio e garantiscono la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle norme non solo legate all’emergenza.

Nel contingente i Comuni sono autosufficienti? oppure necessitano di nuove forze?

La risposta è che se ci fosse anche il contributo dell’esercito sul nostro territorio potremmo garantire un

maggiore controllo che sarà ancora più necessario nella fase 2

Come state organizzando la Fase 2? E su quali basi e ipotesi di lavoro?;

Attraverso una importante variazione di bilancio faremo una igniezione di liquidità a favore dei commercianti e piccole medie imprese. Una risposta concreta per avviare la fase 2 senza eccessive preoccupazioni.

Puntare su cosa: Turismo, Agroalimentare, Ambiente (paesaggio-centri storici-ecc.);

Stiamo organizzando questa fase su molti fronti e nei prossimi giorni daremo notizie più specifiche al riguardo ma una cosa è certa, puntiamo sul turismo, sulle nostre ricchezze naturalistiche e sulla tutela

dell’ambiente (di recente sono stati piantati oltre mille alberi e arbusti sul territorio) per rialzarci in fretta e

risollevare Bracciano.

Augurandoci che la fine, almeno della fase cruciale, finisca al più presto: come pensate si possa correggere o migliorare la situazione attuale? Rapporti Comune/Regione/Stato centrale: finanziamenti, responsabilità, privilegiare pubblico anziché il privato;

Proseguiamo per la strada intrapresa con un dialogo costruttivo con tutte le realtà sovracomunali per il bene della nostra comunità soprattutto inun momento così critico. Riguardo la volontà di quel paio di consiglieri di opposizione di continuare con la politica del fango e della critica dico che c’è sempre tempo per allinearsi e trovare un briciolo di responsabilità. Adesso abbiamo questioni molto più importanti da affrontare e mettiamo da parte tutto per il bene della cittadinanza.

Emanuele Rallo, Sindaco di Oriolo Romano