Coronavirus: A Roma al via domani sperimentazione trasporto Fase 2

ANSA – Al via a Roma da domani la sperimentazione sul trasporto pubblico per l’avvio della fase 2. In alcune stazioni della metro saranno effettuate le prime prove per contingentare gli ingressi e monitorare i flussi dei passeggeri per fasce orarie. Su alcune linee bus partirà il primo monitoraggio per verificare l’affluenza, anche grazie all’ausilio dei contapasseggeri e di personale a bordo.

Nelle stazioni metro inoltre sarà realizzata una segnaletica a terra sulle banchine, affissi cartelli agli ingressi e creati corridoi per realizzare percorsi in cui incanalare i passeggeri e garantire il rispetto delle distanze di sicurezza. I test sul trasporto pubblico, al via domani, saranno ripetuti nei prossimi giorni in vista dell’avvio della seconda fase.

Una segnaletica in terra davanti ad uffici dell’amministrazione comunale aperti al pubblico, come l’Anagrafe, e nei grandi mercati per far rispettare la distanza droplet. E’ una delle misure che la Sindaca Virginia Raggi vorrebbe realizzare in città per la Fase 2 e che per ora si pensa ad avviare in via sperimentale.

Il presidente della commissione capitolina Commercio Andrea Coia è già in contatto con una società che si occupa di installazioni grafiche che si è detta disponibile a realizzare queste scritte droplet in diversi punti della città. Si pensa appunto ad uffici pubblici aperti al pubblico come quelli dell’Anagrafe, alcuni uffici municipali e i grandi mercati comunali.