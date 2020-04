Aggiornamento del sindaco Alessio Pascucci

Riceviamo e pubblichiamo

Si sta per chiudere il cinquantesimo giorno di #cronachediresistenza In molti mi state chiedendo notizie sulle riaperture di attività e servizi. Fino al 4 maggio, la data prescelta dal Governo Italiano per dare inizio alla fase 2 non saprò darvi una risposta. Posso solamente rinnovare l’appello di rimanere a casa

SITUAZIONE CONTAGI

Una notizia triste e due buone nella giornata di oggi dalla ASL ROMA 4. Registrato il decesso di un uomo di 86anni e due guarigioni.

BUONI SPESA

Approvata oggi in Giunta la delibera che stabilisce i parametri finali dei buoni spesa. Dopo aver esaurito le richieste di tutti i redditi zero, utilizzando i fondi residui erogheremo i buoni ai quei nuclei familiari che hanno dichiarato delle entrate. Come sempre, cercheremo di aiutare il maggior numero di persone possibili.

DIRETTA SOCIAL CON I BAMBINI

Come consuetudine del venerdì, anche domani intorno alle ore 16:00 mi collegherò in streaming sui miei profili Facebook e Instagram per rispondere alle domande dei più piccoli.

Ecco il video di aggiornamento serale: https://bit.ly/3eKZstp Qualora non dovesse vedersi, è online anche sul mio sito: https://bit.ly/3aw4BlN