CITTA’ METROPOLITANA ROMA, GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO, VILLA ALTIERI, ZOTTA: DIALOGO APERTO CON LA CULTURA”

Dalla Biblioteca Istituzionale della Città metropolitana di Roma e dall’Archivio Storico di Villa Altieri, un nuovo percorso virtuale per la Giornata Mondiale del Libro, partendo dai sonetti del grande poeta romano Trilussa e alla scoperta della lingua dialettale dei poeti della Campagna romana.

La Giornata del libro e del diritto di autore nasce in Catalogna, è stata istitutita dall’Unesco nel 1996 con la finalità di promuovere la lettura, l’editoria e proteggere la proprietà intellettuale attraverso il copyright.

“Il dialetto del territorio metropolitano, come le altre lingue locali, è espressione della cultura di una comunità e della sua storia, segno di appartenenza e identità, che ci pongono in un luogo e in un tempo preciso. Vicino alla vita quotidiana di ognuno, i dialetti rappresentano memoria, cultura, in cui i registri aulico e popolare si intrecciano: esperienze umane che non debbono essere disperse, ma protette e valorizzate. Prosegue quindi il grande impegno della nostra biblioteca istituzionale a tenere aperto il dialogo con la cultura e la conoscenza del nostro territorio, della sua storia e dei suoi tesori. Un dialogo mai chiuso che ci auguriamo possa tornare presto a svolgersi nella sua interezza, programmando, con l’avvicinarsi delle fasi successive all’emergenza, forme e modalità con le quali, in piena sicurezza, sarà possibile tornare a fruire direttamente dell’enorme patrimonio culturale, artistico e storico-archeologico di Roma e della sua area metropolitana”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale.

A questo link la scheda del percorso e il link al documento integrale: http://biblioteca-provinciale.provincia.roma.it/news/23-aprile-2020-giornata-mondiale-del-libro-e-del-diritto-dautore