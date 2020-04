Cerveteri, buoni spesa: Dove spenderli?

⭕⭕ *EMERGENZA COVID-19 / DOVE SPENDERE I BUONI SPESA?* ⭕⭕

*_#cronachediresistenza_* – Cerveteri, giorno 49

In molti mi avete chiesto *in quali attività* è possibile *spendere i buoni spesa* erogati in questa fase di *emergenza sanitaria*. L’elenco completo è online su *www.comune.cerveteri.rm.it*, ma per brevità ve li invio anche di seguito:

*GENERI ALIMENTARI*

_*COOP CERVETERI*_ (Via Paolo Borsellino, 6) sconto del 10%

_*TODIS CERVETERI*_ (Via Aurelia) sconto del 10%

_*ALIMENTARI FERRI*_ (Piazza Immacolata, 24 – Ceri) sconto del 5%

_*ALIMENTARI ILTCHOVA MARIANA*_ (Piazza Aldo Moro, 14) sconto del 5%

_*FERRI GASTRONOMIA*_ (Via Sergio Angelucci, 33 – Cerenova)

_*CARREFOUR EXPRESS CERENOVA*_ (Viale Fregene, 82)

_*HURRÀ DISCOUNT*_ (Viale Manzoni, 74)

_*ORLANDO DANIELA MINIMARKET*_ (Via Chirieletti, 7)

_*CONAD CERVETERI*_ (Largo Almunecar, 13) sconto del 10%

_*RINALDI ALIMENTARI*_ (Via Lombardia, 9)

_*PAM SUPERMERCATO*_ (Via Settevene Palo, 1/G)

_*FORNO TRAVAGLIATI*_ (Via Sant’Angelo, 12) sconto del 10%

_*FORNO AMMAZALAMORTE*_ (Via Chirieletti, 7) sconto del 5%

_*PODDA PIAN DEGLI ORGANI – Prodotti Agricoli*_ (Mercato Cerenova) sconto del 10%

_*ALIMENTARI LONGATTI*_ (Via Mario Pelagalli, 6) sconto del 4%

_*MACELLERIA PIERANTOZZI*_ (Via Giacomo Matteotti, 11)

_*CARREFOUR MARKET CERVETERI*_ (Largo A. Loreti,2) sconto del 10%

_*LIDL*_ (Via Sandro Pertini, 36) sconto del 10%

_*METÀ SUPERMERCATI*_ (Largo Claudio Monteverdi, 25 – Valcanneto)

_*IL COCKTAIL*_ (Piazza San Pietro, 8)

_*COOP CERENOVA*_ (Largo Tuscolo, 22)

_*ALIMENTARI FRUTTERIA POGGIO SRL*_ (Largo Vivaldi, 39 – Valcanneto)

_*ALIMENTARI ILARI*_ (Via Pietro Alfani, 1 – Cerenova)

_*ALIMENTARI GRASSETTI*_ (Via Furbara Sasso, 77)

_*MACELLERIA COOPERATIVA SASSO*_ (Piazza Nazzareno Pagliuca, 5)

_*MACELLERIA FIORELLI*_ (Piazza Aldo Moro, 12) sconto del 5%

_*ANTICA PIZZERIA “DA MARZIO”*_ (Via Roma, 10)

*ATTENZIONE*: differentemente da quanto erroneamente si è diffuso nei giorni scorsi, si rende noto che anche *METÀ SUPERMERCATI* in *Largo Claudio Monteverdi, 25* a *Valcanneto* accetta i buoni spesa.

*ALTRI BENI DI NECESSITÀ*

_*GISI SRL – combustibile*_ (Via Settevene Palo, 3/3A) sconto del 10%

_*A TUTTO GAS – combustibile*_ (Piazza San Pietro, 1)

_*FARMACIE COMUNALI (TUTTE)*_ sconto del 12%

_*FARMACIA PRATOCAVALIERI*_ (Via Pelagalli, 81) sconto del 10% ove applicabile

_*OTTICA EXPRESS – ottica*_ (Via Settevene Palo, 67/69)

_*TABACCHERIA FAZIO*_ (Via Fontana Morella, 59)

Si ricorda che i beni sono spendibili *solo* ed *esclusivamente* per *beni di prima necessità,* quali generi alimentari, medicinali, combustibili per il riscaldamento, carburante e ricariche del telefono. *NO ALCOLICI* e *NO TABACCHI*

A dopo,

*Alessio Pascucci*