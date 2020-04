Coronavirus: Gentiloni, l’Ue non fallirà, ora misure impressionanti

Il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni non ritiene affatto che l’Ue fallirà sul coronavirus: “No, non lo credo”, risponde a una domanda in proposito a Der Spiegel. Dopo la mancanza di solidarietà iniziale nei confronti dell’Italia, secondo Gentiloni, i cittadini vedono che le cose stanno cambiando. E “nel frattempo sono state prese decisioni impressionanti, dalla Bce, dalla Commissione e anche dagli Stati membri”.

“E’ stato ben chiarito dal presidente dell’Eurogruppo, sia nell’Eurogruppo stesso che pubblicamente, che i costi sanitari diretti e indiretti saranno interpretati in modo sufficientemente ampio”. Lo ha detto a Sky TG24 il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis parlando delle modalità per accedere al Mes per fronteggiare l’emergenza coronavirus.