In data 18 aprile la Asl Roma 4 insieme alla Fimmg ha effettuato un sopralluogo presso l’istituto Santa Cecilia, per verificare la messa in pratica delle direttive indicate dalla Asl in un sopralluogo precedente, ed effettuare i tamponi. Tutti negativi gli oltre 100 tamponi effettuati all’Istituto Santa Cecilia di Civitavecchia per la cura e la riabilitazione delle disabilità.

I tamponi sono stati effettuati a tutti i pazienti e a tutti gli operatori in servizio.

Al sopralluogo della Asl Roma 4 ha partecipato anche L’Usmaf, l’unità speciale di continuità assistenziale regionale, che la Asl ringrazia per il supporto e la collaborazione.

Per il personale assente (20 persone) sono stati programmati i tamponi al porto per mercoledì mattina.

Questa mattina è stato effettuato anche un ulteriore sopralluogo alla Rsa Bellosguardo, dove si è riscontrata la corretta esecuzione dei protocolli di sicurezza come il distanziamento dei pazienti anche nelle stanze di ampio spazio, il percorso del personale dedicato al Covid correttamente separato. I due pazienti che erano risultati indeterminati sono stati separati sia dall’area Covid che da quella non Covid in attesa di ulteriori riscontri.

La stessa equipe ha effettuato anche un sopralluogo nella struttura Anni Verdi dove in collaborazione con i medici della Fimmg sono stati effettuati tamponi ai pazienti e agli operatori. Non si sono riscontrati pazienti con febbre.

Il personale indossava correttamente i Dpi ed erano in corso le attività di sanificazione.

La Asl ha richiesto alla struttura di attivare un piano della struttura in caso di emergenza per un eventuale area Covid e un piano per pazienti sospetti in attesa di tampone.