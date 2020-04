Covid-19, Governo si prepara alla Fase 2

Non si hanno date nè dettagli ufficiali, ma la Fase 2 è ormai il dossier principale sul tavolo del governo. E anche l’argomento che anima il dibattito nel Paese. Per questo motivo a Palazzo Chigi hanno cominciato a dedicarsi in modo serrato al capitolo riaperture: quando allentare il lockdown? In che modo? E seguendo quali criteri? Mentre la task force guidata da Vittorio Colao lavora ormai a pieno ritmo, il presidente del consiglio ha cominciato una serie di vertici per valutere tempi e modi delle riaperture. In serata fonti di Palazzo Chigi riferendo della riunione in videoconferenza della cabina di regia tra il presidente Conte, i ministri Boccia e Speranza e le delegazioni delle Regioni, dei Comuni e delle Province spiegano che “le Regioni hanno convenuto sulla opportunità di avere delle linee guida nazionali in modo da gestire in modo coordinato e uniforme questa ripresa delle attività economiche” e che le Regioni hanno chiesto di “posticipare, rispetto alla prima fase della riapertura, la mobilità extraregionale”.