Flop del piano contenimento dei cinghiali a Roma nord: «Catturato un solo animale»

Bilancio esiguo per il programma di contenimento dei cinghiali avviato da Roma capitale nell’area nord della città, nella riserva dell’Insugherata. É stato catturato in due giorni solo un esemplare di 30 chili, quindi presumibilmente piccolo e non adulto, mentre un altro è scappato. Il risultato è stato che vicino alle abitazioni in questi giorni sono comparsi cinghiali spaventati. Nella pagina Facebook di un comitato di quartiere della Cassia è stato postato infatti un video dove si vede un piccolo gruppo di cuccioli di cinghiale che trotterella sulla strada accanto a un’auto parcheggiata.

Il problema dei cinghiali nella Capitale è noto, anche a Roma sud. Anche in tempi in cui il traffico non subiva restrizioni ci sono stati episodi di romani aggrediti e minacciati da cinghiali in libertà che spesso, attirati dai rifiuti che stazionano dentro e fuori i cassonetti per giorni, scendono a farsi in giro.

«Questo è il risultato dell’intervento sui cinghiali di ieri notte, sono scappati tutti verso le abitazioni, adesso erano all’interno del mio condominio di via Panattoni, impauriti e anche pericolosi con i cuccioli che non sapevano dove scappare. Complimenti ottimo lavoro», ha scritto l’utente che ha girato il video con il telefono. Il problema dell’incolumità pubblica è evidente: «C’è li ho dentro casa – scrive preoccupato l’utente – è bene che si sappia che è stato fatto un intervento non solo non risolutore ma a mio parere ha peggiorato la situazione, fino a ieri non si erano MAI spinti fino qua». Giovedì infatti era stato emanato l’avviso su «alcuni interventi a salvaguardia della pubblica incolumità derivanti dalla penetrazione e dalla circolazione di cinghiali all’interno della Riserva Naturale dell’Insugherata, in area confinante con Via Italo Panattoni»