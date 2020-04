ULTIMA ORA – Roberto Saviano ai tedeschi: “Ecco perchè l’Italia ha bisogno di essere aiutata nella lotta al virus”

FONTE REPUBBLICA

L’errore più grave che i cittadini tedeschi possano commettere oggi è credere che gli aiuti economici ai Paesi più devastati dal Covid-19 siano risorse saccheggiate alla propria ricchezza; sono, al contrario, la messa in sicurezza della propria economia che, anche se tedesca, è indivisibile dalla condizione delle economie di tutti gli Stati membri. L’errore in cui l’opinione pubblica e la politica tedesche possono incorrere in queste ore è credere che gli aiuti all’economia italiana siano un regalo alle organizzazioni mafiose. Errore madornale.

Un articolo di qualche giorno fa del quotidiano Die Welt descriveva le mafie italiane in attesa della pioggia di euro che l’Europa sta discutendo se versare o meno all’Italia e ad altri Paesi in difficoltà: peccato che questa sia una posizione profondamente ingenua, perché le organizzazioni criminali si insinuano laddove la struttura economica legale entra in crisi e si trova in affanno. In questa fase, i clan si stanno comportando esattamente come un branco di predatori dinanzi ad una preda ferita: la lasciano dissanguare prima di sferrare l’ultimo assalto.