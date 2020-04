Coronavirus, una mappa dei rischi per le attività

La task force guidata da Vittorio Colao al lavoro per individuare le modalità più efficaci per uscire gradualmente dal lockdown. In questa fase, al centro del focus la mappatura delle attività, con la valutazione della classe di rischio integrato e quella che riguarda l’aggregazione sociale in vista di un’eventuale riattivazione. Secondo quanto si apprende, la task force sta valutando i vari settori di attività prendendo in considerazione l’elenco di Ateco 2007 per valutare la possibilità di riapertura delle attività sulla base dei rischi integrati e di aggregazione sociale. La task force, secondo quanto si apprende, dovrebbe tornarsi a riunirsi oggi per fare il punto della situazione.