La presidente della Commissione Ue chiede scusa all’Italia

l tempo delle polemiche è finito. Ora è tempo di chiedere scusa. Per chi non credeva a quello che si diceva che stesse avvenendo, per chi non perdeva tempo per criticare, per chi non ha mosso un dito. Per tutti, nessuno escluso, è tempo di chiedere ufficialmente scusa all’Italia. La presidente della Commissioen europea, Ursula von der Leyen, dà l’esempio. Nel suo intervento in un’Aula del Parlamento UE deserta a causa del Coronavirus, fa ammenda. «Sì, è vero che nessuno era davvero pronto per questo, ed è anche vero che troppi non c’erano quando l’Italia aveva bisogno di una mano all’inizio» di questa pandemia. «E per tutto questo è giusto che l’Europa nel suo insieme offra sincere scuse».