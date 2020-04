Coronavirus, la ministra Catalfo: “Lavoriamo per bonus da 800 euro ad autonomi e reddito di emergenza per fasce più deboli”

Mentre l’Inps sta cercando di velocizzare le procedure per accreditare i bonus per gli autonomi e dei voucher baby sitter previsti dal decreto Cura Italia (e che dovrebbero arrivare entro la settimana), il governo sta lavorando al decreto Aprile, quello con i nuovi aiuti economici per fronteggiare l’emergenza legata al coronavirus. Sul tavolo c’è anche l’aumento del contributi per le partite Iva – da 600 a 800 euro – e soprattutto la creazione di un reddito di emergenza per le parte più bisognosa della popolazione. A confermarlo con un post su facebook è la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. “Stiamo lavorando al prossimo decreto che in termini di risorse sarà più consistente rispetto a quello di marzo, in modo tale da poter aumentare l’importo dell’indennità per autonomi e professionisti fino a 800 euro e introdurre un Reddito di emergenza per le fasce più deboli della popolazione”, dice l’esponente del governo Conte 2. Per Catalfo l’aumento del contributo una tantum per gli autonomi e il reddito d’emergenza sono “obiettivi che porteremo a termine perché in questa crisi, l’ho detto e lo ribadisco, nessun lavoratore e nessun cittadino deve rimanere indietro”.