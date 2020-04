Covid19: Trend di contagi ancora in frenata nel Lazio, che arriva al 2,6% con 122 nuovi casi di positività

Repubblica

Trend di contagi ancora in frenata nel Lazio, che arriva al 2,6% con 122 nuovi casi di positività e un numero in calo di decessi registrati, sei. In totale sono 3817 gli attuali casi positivi di Covid 19 nel Lazio. Di questi 2348 sono in isolamento domiciliare, 1268 sono ricoverati non in terapia intensiva e 201 sono ricoverati in terapia intensiva, 279 sono i pazienti deceduti e 749 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 4845 casi. A dirlo sono i dati della Regione Lazio diffusi dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato che spiega: “oggi registriamo un dato di 122 casi di positività e un trend in frenata al 2,6% e in calo anche i decessi che sono 6 nelle ultime 24 ore. Aumentano invece i guariti: 29 unità nelle ultime 24 arrivando a 749 totali, e le persone che escono dalla sorveglianza domiciliare. Il tasso di letalità è tre volte inferiore alla Lombardia. La percentuale dei decessi infatti rispetto al totale dei contagiati nel Lazio è pari al 5,7% tra i dati più bassi d’Italia (Lombardia 18,4%)”.

“La lotta all’epidemia non si ferma anche a Pasqua e Pasquetta e – aggiunge – voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari per lo straordinario impegno. Il 14 aprile si concludono le misure restrittive per i comuni di Fondi, Contigliano e Nerola. Per quanto riguarda il MOF – mercato ortofrutticolo di Fondi verranno mantenuti i controlli agli accessi”.