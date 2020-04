Sarà operativa a metà mese, la nuova Tac aggiudicata su Consip dalla Asl Roma 4

Le caratteristiche principali della TAC:

TAC 128 strati Modello: REVOLUTION EVO – Tomografo computerizzato (TC) Cardio – Codice articolo produttore: TC1-GE-L2 – Codice articolo accordo quadro: TC1-GE-L2 – Bando: Tomografi Computerizzati (TC) e categoria Tomografi Computerizzati Cardio ad un ad un prezzo pari ad € 298.750,00 IVA esclusa (più € 13.330,00 per nuovo iniettore) = totale € 312.050,00 Iva esclusa;

Caratteristica fondamentale rispetto alla precedente la quantità degli strati. Maggiore il numero degli strati e maggiore è la velocità del macchinario e, di conseguenza, minore il tempo di esecuzione dell’esame e quindi l’esposizione del paziente alle radiazioni.

La sfida del radiologo, oggi, è infatti quella di ottenere immagini diagnostiche di alta qualità con un dosaggio basso, trovando così la giusta via di mezzo fra la sola bellezza formale delle immagini ottenute con dosi elevate di radiazioni e immagini utili, ma ottenute con dosi contenute.

Si tratta quindi di una Tac intelligente, soprattutto per una sensibile riduzione della dose di radiazioni erogata a chi si sottopone all’esame, unitamente ad un’elevata qualità diagnostica e ad una maggior velocità di esecuzione.

L’acquisto della TAC grava sul finanziamento concesso dalla Regione Lazio con DGR n. 861 del 19.12.2017, avente ad oggetto: “Piano decennale in materia di edilizia sanitaria ex art. 20 legge 11.03.1988 n. 67- Investimenti in edilizia sanitaria, terza fase- Ratifica dell’accordo di programma ex art. 5-bis del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni e conferma dello stanziamento del 5% a carico del bilancio regionale.

” Uno strumento innovativo” Dichiara Quintavalle ” Che la Asl mette a disposizione per aumentare ancora di più l’efficacia e l’efficienza del nostro servizio ai cittadini. Il nostro impegno nel migliorare non si ferma. Anzi, oggi più che mai si rema tutti insieme verso soluzioni e per dotare i nostri professionisti sanitari del meglio. Se lo meritano, e anche i cittadini”

Il direttore amministrativo Francesco Quagliariello dichiara: E’ con grande soddisfazione che finalmente possiamo comunicare che l’ospedale S. Paolo potra’ mettere a disposizione di tutta l’utenza dell’ASL ROMA 4 una seconda TAC con una tecnologia particolarmente innovativa, che consentirà in questo periodo di emergenza COVID di poter eseguire a più persone l’esame necessario ottenendo più rapidamente la diagnosi, ma soprattutto per il futuro di abbattere notevolmente i tempi di attesa per questa tipologia di prestazioni radiologiche. L’acquisto di questa importante apparecchiatura, ad un prezzo assolutamente concorrenziale, nasce dalla tenacia del personale dell’ UOC Provveditorato che e’ riuscito ad accaparrarsi con grande tempestività le uniche 5 TAC a disposizione sulla Convenzione CONSIP che e’ rimasta attiva solo per 1 giorno. E’ con grande soddisfazione che finalmente possiamo comunicare che l’ospedale S. Paolo potrà mettere a disposizione di tutta l’utenza dell’ASL ROMA 4 una seconda TAC con una tecnologia particolarmente innovativa, che consentirà in questo periodo di emergenza COVID di poter eseguire a più persone l’esame necessario ottenendo più rapidamente la diagnosi, ma soprattutto per il futuro di abbattere notevolmente i tempi di attesa per questa tipologia di prestazioni radiologiche.