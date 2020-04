Lagone intervista le scuole del territorio “la scuola ai tempi del Covid”

In merito alla situazione scolastica radicalmente modificata a causa del Covid-19 abbiamo posto delle domande ai Dirigenti scolastici degli Istituti di Manziana/Canale, Ladispoli, Bassano Romano e Castel Giuliano che ci hanno aggiornato delle loro attuali realtà.

Laura P. Bonelli, dirigente scolastico dell’IC di Bassano Romano:

1. Aggiornamenti sulla situazione sanitaria della Scuola: numero eventuali di pazienti, evoluzione dell’epidemia (mi riferisco alle Famiglie)

LB: Per quanto riguarda la situazione sanitaria della Scuola non ho avuto segnalazioni di contagi tra le famiglie o gli studenti iscritti;

2.Organizzazione e connessione tra le varie organizzazioni: sanitarie, organi di controllo, volontariato

LB: eccellente il rapporto di organizzazione , raccordo, collaborazione con i due Comuni di Bassano Romano e Oriolo Romano, su cui insite l’Istituto; assolutamente interattiva la comunicazione con i due Sindaci, con i Volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa e con le stazioni dei Carabinieri;

3.Nel contingente la Scuola è sufficiente, oppure necessita di nuove forze?

LB: la Scuola è un segmento della Pubblica Amministrazione che è sempre in sofferenza di Personale ATA e in periodi come quello che stiamo attraversando, soprattutto per quanto concerne gli Istituti Comprensivi, sarebbe necessaria la presenza di Assistenti Tecnici Informatici che supportino il lavoro dei docenti. Questa importante figura, prevista dalla normativa vigente, solo per le Scuole Secondarie di II grado, è stata temporaneamente autorizzata anche per il primo ciclo ma le difficoltà di reperimento in graduatorie, che in questa parte dell’anno, sono ormai quasi vuote, e aggiungo anche la complessità del lavoro agile rendono molto farraginosa la ricerca, l’individuazione e anche la contrattualizzazione;

4.Augurandoci che la fine, almeno della fase cruciale, finisca al più presto: come pensa/te si possa correggere o migliorare la situazione attuale? Rapporti Comune/Regione/Città Metropolitana/Stato centrale: finanziamenti, responsabilità, privilegiare pubblico anziché il privato;

LB: la criticità attuale ha fatto emergere la necessità di più snelle organizzazioni, l’apparato burocratico italiano è eccessivamente complesso e andrebbero rivisitate tante procedure;

Riccardo Agresti, Dirigente scolastico Ist. “Corrado Melone” di Ladispoli:

1. Aggiornamenti sulla situazione sanitaria della Scuola: numero eventuali di pazienti, evoluzione dell’epidemia (mi riferisco alle Famiglie)

A: Non si hanno notizie di eventuali colpiti dal nuovo Corona virus a nostri studenti, né a loro stretti familiari. 2. Organizzazione e connessione tra le varie organizzazioni: sanitarie, organi di controllo, volontariato; A: Nessun coinvolgimento delle varie organizzazioni, la scuola è andata avanti da sola. 3. Nel contingente la Scuola è sufficiente, oppure necessita di nuove forze? A: Con la proroga dei contratti anche con il rientro dei titolari ci si ritrova con forze superiori di cui avremmo necessitato in tempi normali. 4. Augurandoci che la fine, almeno della fase cruciale, finisca al più presto: come pensa/te si possa correggere o migliorare la situazione attuale? Rapporti Comune/Regione/Città Metropolitana/Stato centrale: finanziamenti, responsabilità, privilegiare pubblico anziché il privato; A: La situazione attuale della scuola risente dei problemi del passato come la scarsità dei finanziamenti e conseguentemente della scarsità delle strutture tecnologiche e del loro ovviamente mancato utilizzo o conoscenza. 5. Quale segno resterà di questa emergenza? A: Sicuramente un segno resterà in ciascuno di noi, per come avremo vissuto questa emergenza. Ma limitandoci alla sola scuola, le carenze accumulate per il mancato impegno di alcuni docenti e alcuni studenti indubbiamente saranno difficilmente recuperabili e lasceranno una “cicatrice” fatta di non conoscenza, senza un reale impegno che, non essendo dimostrato ora, certamente non sarà messo in atto in futuro. Tuttavia un segno positivo ci sarà senza alcun dubbio e deriva da questo autoaggiornamento forzato che i docenti si sono inventati, dovendosi forzatamente riconvertire all’uso dell’informatica. Questo permetterà in primo luogo di ridurre il gap generazionale avvicinando gli adulti ai giovani nel campo dell’informatica che li aveva man mano distanziati. Anzi mostrerà che la incapacità dei boomers di usare le nuove tecnologie era solo una convinzione priva di fondamento che si autoalimentava, ma anche che l’opinione che i millennials sapessero usarla era falsa. La didattica “frontale” sarà arricchita e potenziata dalle conoscenze acquisite e ddirittura già molti docenti stanno immaginando come utilizzare le nuove tecnologie che ora stanno conoscendo e sinora avevano evitato guardandole con sospetto. Questa volontà di non fermarsi è una conferma che li riguarda, intendendo la passione dimostrata dal 95% dei docenti, quell’amore per la scuola che non è semplice dedizione, né deriva dal fatto che percepiscono uno stipendio mentre altri rischiano la vita o dal rispetto di chi abbia perso il lavoro. Si tratta di amore che deriva dal ritenere giusto affiancare i bambini in questo difficile momento, facendo sentire la loro presenza umana cercando di dare una parvenza di normalità alle anomale giornate che stanno vivendo in chissà quali situazioni di stress o tensione. Lavorano il doppio o il triplo delle ore di quelle quotidianamente trascorse a scuola davanti ad un computer, anche il sabato e la domenica e la sera sono felici, sereni perché hanno fatto la loro parte per la comunità. Renza Rella, Dirigente Ist. Comprensivo Manziana e Canale Monterano