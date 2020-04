Cerveteri. Il Sindaco Pascucci ringrazia i dipendanti comunali

Oggi è il sabato di Pasqua. Sarà una Pasqua diversa per tutti, perché non potremo condividerla con molte delle persone che vorremmo. Non soltanto: a questo disagio si sommeranno le preoccupazioni e le difficoltà economiche legate all’interruzione di tante attività lavorative.

Oggi è il sabato di Pasqua. Tante persone sono impegnate nella spesa per la colazione e il pranzo di domani. Gli uffici comunali sono chiusi. Per i dipendenti è un giorno di riposo. Eppure alcuni di loro sono qui o stanno lavorando dalla propria postazione da stamattina alle 7:30: il dirigente Antonio Lavorato, i dipendenti Fabio Cerqua, Laura Befera, Isabella Massicci, Rosanna Sorace, Susanna Ferreccio, Giorgia Medori, Ilaria Facchinelli, Renzo Mecozzi, il mio ufficio staff William Tosoni, Stefano Pittei e Luca Paolangeli, il vicesindaco Francesca Cennerilli, gli assessori Elena Gubetti e Lorenzo Croci, la delegata Arianna Mensurati, i volontari Chiara De Vincenzo, Federico Canfora, Emma Mitsch, la Comandante della Polizia Locale Cinzia Luchetti (e tutti gli agenti), l’infaticabile responsabile della Protezione Civile Renato Bisegni (e tutti i volontari del gruppo comunale) accanto ai volontari delle Guardie Ecozoofile, dell’AS.SO.VO.CE. e della Croce Rossa Italiana, la cooperativa Solidarietà.

Sono tutti al lavoro, senza sosta da una settimana, trascurando probabilmente impegni personali e fuori dall’orario di servizio. Sono qui perché sappiamo che riuscire a consegnare i buoni spesa oggi ad altre famiglie significa garantire loro una Pasqua migliore.

Purtroppo siamo consapevoli che non riusciremo a completare il lavoro oggi, perché alcuni utenti non hanno ancora inviato l’integrazione; ma faremo di tutto per fare il maggior numero di consegne possibile.

So che le persone che ho nominato prima sono qui con spirito di servizio, perché credono sia la cosa giusta da fare anche rispondendo alla chiamata alla responsabilità che ha fatto la settimana scorsa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Però ci tengo a ringraziarli personalmente con tutto il cuore. Non erano tenuti a farlo. Ma soltanto così, facendo ciascuno di noi un pezzetto di strada, possiamo farcela e provare a non lasciare indietro nessuno.

Buon lavoro,

Alessio Pascucci

PS la mia gratitudine va ovviamente anche a tutti i lavoratori e le lavoratrici che oggi sono al proprio posto di lavoro negli ospedali, nei supermercati, nei forni, sui mezzi pubblici, nelle farmacie, sulle nostre strade. Siamo una grande nazione. E lo stiamo dimostrando.