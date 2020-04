L’azione del Lions Club per combattere il Coronavirus

Donazioni alla Asl Roma 4 per acquisto di mascherine per l’ospedale “Padre Pio” di Bracciano

L’inaspettata feroce virulenza del “Coronavirus”, che ha colpito – trovandoci impreparati –tutto il mondo, ha fatto, per contrapposizione, emergere dalla società virtù di altruismo e fratellanza che hanno generato una altrettanto imprevedibile forza di coesione patriottica ed anche universale.

L’esempio l’hanno dato in primis tutti i Sanitari. Il nostro sistema dispone di scienziati, tecnici ed operatori ai vari livelli di eccezionale caratura, che operano ininterrottamente rischiando la propria vita. Commovente è stata la risposta all’appello del Governo da parte dei Medici italiani ed anche dall’estero vari paesi hanno inviato personale specializzato e materiali.

L’Amministrazione statale centrale, le Regioni, gli Enti locali si sono mossi – al bando le polemiche fuori luogo – con alto spirito di sacrificio e forte preoccupazione per contrastare il morbo invisibile e veloce.

Le Forze Armate e dell’Ordine ( Esercito, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia locale, ovunque presenti, per concorrere al rispetto dell’Appello: TUTTI IN CASA!

I cittadini stanno esprimendo sentimenti di alta umanità e comportamenti esemplari ( le minoranze – in questa circostanza veramente minima – purtroppo emergono sempre, fanno danni e “rumore”).

Si vedono sui balconi le bandiere italiane (che bello il verde, il bianco ed il rosso!) anche sotto l’influenza del 159° anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia (17 marzo 1861). Spirito di unione è stato creato anche col canto dai balconi delle case, ad ora

prefissata, dell’Inno nazionale ( significativo l’avvio: Fratelli d’Italia, l’Italia sé desta!).

Il Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini – purtroppo – ha dovuto interrompere le sue normali attività nei vari settori. L’impossibilità di movimento – senz’altro giustificato – anzi, i Lions devono dare l’esempio ( una norma dell’Etica afferma: “Avere sempre presenti i doveri del cittadino verso la patria, lo stato, la comunità nella quale ciascuno vive” ) ha impedito di intraprendere azioni a sostegno di persone e famiglie e rispondere a richieste di assistenza. Tuttavia qualche ausilio il Club è riuscito a recarlo.

Occorrerebbe interpretare nello spirito i “Motivi di uscita” per i vari spostamenti, rilasciando magari ad Associazioni che, per Statuto e riconosciuta attività umanitaria storicamente e con continuità esercitata, una particolare autorizzazione, anche di volta in volta, per motivi ben indicati e per tempi adeguati.

I Lions hanno promosso una consistente raccolta fondi tra i propri Associati nel territorio del Distretto 108-L (comprendente Lazio, Umbria e Sardegna) a cui il Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini appartiene, da destinare, in via prioritaria ad Enti sanitari ( in particolare all’Ospedale Spallanzani di Roma) ed alla Protezione Civile.

Il nostro Club inoltre, con propri fondi, ha offerto donazioni alla ASL RM/4 da destinare all’Ospedale Padre Pio di Bracciano per l’acquisto di Mascherine.

Analogamente hanno operato i Lions Club di Civitavecchia S.Marinella Host e di Civitavecchia Porto Traiano nei confronti dell’Ospedale S. Paolo di Civitavecchia.

Noi Lions siamo fortemente convinti che il morbo nascosto e funesto sarà presto debellato perché ha trovato una pronta difesa e perché l’Uomo è più forte delle forze calamitose che la natura spesso sprigiona in quanto ha avuto dal Creatore il compito di custodire e preservare le sue creature.

Lion Bruno Riscaldati

Presidente del L.C. Bracciano

Anguillara S. Monti Sabatini