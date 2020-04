Fotonotizia: Coronavirus, epidemia come opportunità

In questi giorni di isteria collettiva dovuta all’irrompere nel nostro Paese dell’epidemia da Coronavirus Covid-19 è utile, per dirla con Sant’Agostino …ex malo bonum, riflettere e provare a trovare qualche positività. Innanzitutto l’importanza del Servizio Sanitario pubblico che negli ultimi anni ha subito pesanti tagli a favore del settore privato. Poi la frenetica vita di tante, troppe nostre città, non solo al nord, ha obbligato tutti a fermarsi, a rallentare quell’esagerato fare, muoversi, produrre, guadagnare, consumare. Modificare quindi uno stile di vita poco sostenibile a vantaggio di una sorta di decrescita obbligata che costringe a consumare meno, produrre meno, lavorare meno e far viaggiare meno le merci, rivedendo quindi un modello di crescita infinita per un pianeta che infinito non è. Da questo punto di vista il comprensorio sabatino e lo stile di vita che lo contraddistingue è già sulla strada giusta, perché qui si vive più lentamente, con un’impronta ecologica più bassa e con un più intenso legame con la terra e i suoi frutti. Ultima considerazione: in troppi vogliono alzare barriere, ma la natura dimostra che non esistono confini e che i muri non arrestano il contagio.