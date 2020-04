CORONAVIRUS, MINNUCCI (PD): “CON MISURE AFFITTO REGIONE SEMPRE PIÙ VICINA A FAMIGLIE”

Roma, 9 aprile 2020 – “Il bonus affitti della Regione Lazio è una misura che sugella l’impegno che la Giunta Zingaretti ha messo e sta mettendo in campo per garantire sostegno alle famiglie del Lazio in difficoltà economica” ha detto il Consigliere Regionale PD e membro della X Commissione Consiliare, Emiliano Minnucci. “Parliamo di una manovra di grande importanza che dà respiro ai conduttori e, dunque, anche ai locatori. Una manovra che mette sul piatto 43 milioni di euro che saranno divisi tra Roma e il resto dei comuni del Lazio al fine di soddisfare il più possibile le esigenze di gran parte delle famiglie in difficoltà in questa fase di emergenza sanitaria. Il provvedimento approvato dalla Giunta Regionale, oltre a distinguersi per l’importante somma messa in campo, prevede una procedura semplificata che faciliterà il processo sia in fase di richiesta da parte dei cittadini che di assegnazione da parte dei Comuni. A riguardo – ha concluso Minnucci – mi auguro che le amministrazioni comunali, coadiuvate dagli uffici comunali competenti, recepiscano quanto prima tutte le indicazioni fornite dalla Regione Lazio al fine di procedere tempestivamente all’erogazione dei fondi”.