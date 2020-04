“Soft Strategy” i rischi della rete ai tempi del Covid19: Domani in diretta YouTube ore 10

La nostra quotidianità, a causa del periodo difficile e duro che stiamo affrontando derivato dal Covid 19, sta cambiando. Le persone, sempre più costrette a lavorare in smart working ea stare a casa, si sono dovuti avvicinare come mai prima d’ora al mondo complesso di internet, e ciò ha comportato un aumento di rischi. Ma come funziona veramente questo mondo così complicato? Domani alle ore 10:00 gli esperti di “Soft Strategy” parleranno di diretta YouTube con la Giornalista Federica D’Accolti. Alessandro Rossetti e Claudio Zamarion insieme per spiegare i rischi della rete, vi faranno capire come comportarsi in alcuni casi di furto di dati.

“Le tecnologie digitali ed Internet creano nuovi modi e forme di comunicazione, condivisione della conoscenza, intrattenimento, studio, fare amicizia ed esperienze, ecc., ma d’altra parte amplificano l’esposizione ai rischi dell’Identità Digitale con cui tutti ci presentiamo nel mondo digitale e connesso: i danni conseguenti però non sono limitati alla sfera virtuale, ma impattano anche la sfera personale, famigliare, reputazionale ed economica o aziendale. L’Identità Digitale è la nostra Identità.

I rischi e i danno sono tanto più eclatanti, quanto più è attrattiva la vittima di un criminale: ad esempio Imprenditori, Top Manager ed altre Key People delle nostre aziende.

E tutto questo è purtroppo un rischio in aumento continuo in questi tempi in cui siamo tutti sempre connessi, l’assuefazione da digitale aumenta ed il livello di attenzione ai rischi diminuisce.

In questo Webcast mostreremo esempi concreti di quattro fattispecie di crimini e di come possono essere combinati per danneggiare una vittima particolarmente attrattiva, sotto tutti i punti di vista: personale, reputazionale, famigliare, economico.

Soprattutto mostreremo anche quali misure adottare, sia di autodifesa sia di contrasto avvalendosi di professionisti e Forze dell’Ordine.”

Segui la diretta e potrai scoprire tutto ciò che non sapevi.

https://www.youtube.com/watch?v=aH3hFBhmrZg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2tDRTBUYVb2IHQ4R80vMHl-EWUUCyh-O3vT_Xejn7GhqN4-htwTlJV_hg

Federica D’Accolti